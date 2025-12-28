Милан 0:0 Верона

Отборите на Милан и Верона играят при резултат 0:0 на „Джузепе Меаца“ в ранния мач от неделната програма на 17-ия кръг в Серия "А".

Масимилиано Алегри е извършил само две промени в стартовия си състав след загубата с 0:2 от Наполи в полуфиналите за Суперкупата на Италия. В средата на терена се завръща Лука Модрич за сметка на Ардон Яшари, а ляв халф-бек този път е Давиде Бартезаги, а не Первис Еступинян. Атакуващият тандем си остава същият, а именно Кристофър Нкунку и Кристиан Пулишич. Гостите също са подредени в 3-5-2 с Джоване Нашименто и Даниел Москера като нападатели.

Мачът започна при много спокойно темпо и без абсолютно никакви голови положения. Първият удар дойде чак в 20-ата минута, когато изпълнението на Рубен Лофтъс-Чийк от голяма дистанция доведе до корнер.

МИЛАН - ВЕРОНА 0:0



Милан: Менян, Томори, Де Винтер, Павлович, Салемакерс, Лофтъс-Чийк, Модрич, Рабио, Бартезаги, Нкунку, Пулишич

Верона: Монтипо, Нунес, Нелсон, Бела-Кочап, Ойегоке, Ниасе, Мусрати, Бернеде, Брадарич, Джоване, Москера

