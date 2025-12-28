Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Милан 0:0 Верона

Милан 0:0 Верона

  • 28 дек 2025 | 13:33
  • 2039
  • 0
Милан 0:0 Верона

Отборите на Милан и Верона играят при резултат 0:0 на „Джузепе Меаца“ в ранния мач от неделната програма на 17-ия кръг в Серия "А".

Масимилиано Алегри е извършил само две промени в стартовия си състав след загубата с 0:2 от Наполи в полуфиналите за Суперкупата на Италия. В средата на терена се завръща Лука Модрич за сметка на Ардон Яшари, а ляв халф-бек този път е Давиде Бартезаги, а не Первис Еступинян. Атакуващият тандем си остава същият, а именно Кристофър Нкунку и Кристиан Пулишич. Гостите също са подредени в 3-5-2 с Джоване Нашименто и Даниел Москера като нападатели.

Мачът започна при много спокойно темпо и без абсолютно никакви голови положения. Първият удар дойде чак в 20-ата минута, когато изпълнението на Рубен Лофтъс-Чийк от голяма дистанция доведе до корнер.

МИЛАН - ВЕРОНА 0:0

Милан: Менян, Томори, Де Винтер, Павлович, Салемакерс, Лофтъс-Чийк, Модрич, Рабио, Бартезаги, Нкунку, Пулишич

Верона: Монтипо, Нунес, Нелсон, Бела-Кочап, Ойегоке, Ниасе, Мусрати, Бернеде, Брадарич, Джоване, Москера

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Украински национал може да премине в Галатасарай

Украински национал може да премине в Галатасарай

  • 28 дек 2025 | 07:43
  • 2713
  • 0
Интер няма право на грешка срещу Аталанта

Интер няма право на грешка срещу Аталанта

  • 28 дек 2025 | 07:09
  • 2563
  • 1
Милан може да се качи временно на върха в Серия А при победа срещу Верона

Милан може да се качи временно на върха в Серия А при победа срещу Верона

  • 28 дек 2025 | 06:50
  • 6407
  • 5
Джилардино: Пиза заслужаваше повече, но класата на Ювентус си каза думата

Джилардино: Пиза заслужаваше повече, но класата на Ювентус си каза думата

  • 28 дек 2025 | 06:12
  • 1948
  • 0
Спалети: Трябваше да рискуваме, защото се затруднявахме да създаваме пространства

Спалети: Трябваше да рискуваме, защото се затруднявахме да създаваме пространства

  • 28 дек 2025 | 05:20
  • 5100
  • 1
Ето колко точки загуби Челси от водеща позиция

Ето колко точки загуби Челси от водеща позиция

  • 28 дек 2025 | 05:06
  • 2637
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

  • 28 дек 2025 | 10:22
  • 14481
  • 27
Съперник на Лудогорец отнесе нова солена глоба от УЕФА и след второто си домакинство на “орлите”

Съперник на Лудогорец отнесе нова солена глоба от УЕФА и след второто си домакинство на “орлите”

  • 28 дек 2025 | 11:58
  • 4458
  • 1
От Табор Сежана до Балкани – Радостин Александров за раздялата в Словения и новия проект в Косово

От Табор Сежана до Балкани – Радостин Александров за раздялата в Словения и новия проект в Косово

  • 28 дек 2025 | 10:00
  • 5946
  • 8
Левски чака оферта от 2 млн. евро за една от своите звезди веднага след Нова година

Левски чака оферта от 2 млн. евро за една от своите звезди веднага след Нова година

  • 28 дек 2025 | 10:51
  • 10536
  • 18
Балкан разбива Спартак Плевен в Ботевград

Балкан разбива Спартак Плевен в Ботевград

  • 28 дек 2025 | 13:51
  • 3575
  • 0