Няколко клуба искат да върнат Тони в Премиър лийг

Няколко клуба от Висшата лига желаят английския нападател Айвън Тони да се завърне в родината си, съобщи „Скай Спортс“. Таранът премина в първенството на Саудитска Арабия през лятото на 2024 година. Тогава 29-годишният англичанин беше привлечен от Ал-Ахли (Джеда) срещу 40 милиона паунда от Брентфорд.

Най-трудното за отборите за евентуалното връщане на Тони в Премиър лийг би било да покрият неговата висока заплата, коментират още от „Скай Спортс“. Нападателят получава около 450 хиляди паунда на седмица в настоящия си клуб, а това би го наредило на второ място по заплата в английската футболна Висша лига, единствено зад Ерлинг Холанд от Манчестър Сити.

Тони има 41 гола в 59 мача за Ал Ахли, а тимът му се намира на петото място в първенството на арабската страна.