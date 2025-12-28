Популярни
Нелеп автогол зарадва Судан срещу Екваториална Гвинея

  • 28 дек 2025 | 19:22
Националният отбор на Судан записа минимален успех с 1:0 над селекцията на Екваториална Гвинея в Казабланка във втория им мач от група „Е“ на турнира за Купата на африканските нации.

Гвинейците имаха превъзходство в срещата по отношение на притежанието на топката и отправените удари, но не успяха да се възползват от своите голови положения. Вместо това те бяха сполетяни от малшанс в 74-тата минута, когато автогол осигури успеха на „соколите“. Тогава при центриране от пряк свободен удар резервата Луис Нлаво се опита да избие топката, но тя рикошира в тялото на връхлитащия до него Саул Коко и завърши в тяхната мрежа. В добавеното време „червените дяволи“ поискаха дузпа за нарушение на появилия се като смяна Авад Заид срещу влезлия от пейката Емилио Нсуе, но не получиха такава и трябваше да се примирят със загубата.

Така Судан взе първата си победа в турнира от 2012 година насам, като с първите си три точки в това издание запази шансовете си за класиране за елиминациите. Екваториална Гвинея пък почти сигурно ще отпадне още в груповата фаза след втората си поредна загуба в Мароко.

