Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Русия

Световният вицешампион с България Симеон Николов и Локомотив (Новосибирск) записаха победа №12 в Суперлигата на Русия.

Локомотив, който е воден от Пламен Константинов, победи като гост Ярославич в Ярославъл с 3:1 (25:15, 26:28, 25:17, 25:21) в мач от 15-ия кръг.

Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

Симеон Николов изигра перфектен двубой и реализира 10 точки (7 блока, 33% ефективност в атака (3/10) - +4) и получи оценка за играта си 6.6, която се оказа втората най-висока.

Най-резултатен за Локомотив стана диагоналът Иля Казаченков с 26 точки (3 аса, 2 блока, 54% ефективност в атака - +19).

Александър Маркин добави още 13 точки (2 блока, 50% ефективност в атака, 12% перфектно и 35% позитивно посрещане - +4).

Капитанът Илияс Кураев се отчете с 11 точки (3 блока, 73% ефективност в атака - +8) и получи най-високата оценка в двубоя 6.7.

Егор Поторчин стана най-резултатен за домакините от Ярославич с 14 точки (1 ас, 1 блок).

Така Локомотив се изкачи на второ място във временното класиране с актив от 36 точки (12 победи, 3 загуби).

ЯРОСЛАВИЧ (ЯРОСЛАВЪЛ) - ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) 1:3 (15:25, 28:26, 17:25, 21:25)

ЯРОСЛАВИЧ: Чеславс Свентицкис 4, Андрей Гуцалюк 1, Мобил Насри 12, Матвей Кутлунин 1, Владимир Чивел 11, Станслав Касел 6 - Григорий Драгунов-либеро (Егор Поторчин 14, Андрей Бобров 12, Александър Лаптев-либеро, Алексей Кураш)

Старши треньор: СЕРГЕЙ ШЛЯПНИКОВ

Треньор: ВАЛЕРИЙ ПЯСКОВСКИЙ

ЛОКОМОТИВ: СИМЕОН НИКОЛОВ 10, Иля Казеченков 26, Александър Маркин 13, Омар Курбанов 6, Илияс Куркаев 11, Дмитрий Лизик 4 - Сергей Мелкозьоров-либеро (Егор Феоктисов 9, Юрий Бражнюк, Михаил Вишняков, Тимофей Бенкович, Раджабдибир Шахбанмирзаев)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Треньор: АНДРЕЙ ЖЕКОВ.

ПЪЛЕН ЗАПИС на мача ЯРОСЛАВИЧ - ЛОКОМОТИВ 1:3 - ТУК!