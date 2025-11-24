Популярни
Феновете в Премиър лийг се обединиха и опълчиха на клубовете

  • 24 ное 2025 | 16:48
Огромен брой фен групи отправиха официално искане към клубовете от Премиър лийг да замразят цените на билетите за домакинските срещи за следващите два сезона, съобщава пресата на Острова. Деветнадесет от общо 20 клуба от най-високото ниво на футбола в Англия повишиха цените на билетите за сезон 2024/25, а 13 от тях направиха това и през настоящата кампания. Именно тези действия, наред с повишената инфлация и вдигането на цените, е довела до масово обединение на цели 116 организации на фенове на различни отбори от Премиър лийг, които са подписали обши писмо с искане на замразяване на цените за следващите два сезона 2026/27 и 2027/28, а също така да оповестят официалните данни за цените, приходите от тях, както и за общи дискусии относно бъдещите планове в това отношение.

Писмото, публикувано от Асоциацията на футболните фенове, призовава клубовете да спрат “надпреварата по отношение на цените” и подчертава предизвикателствата, породени от промените на началните часове, за да бъдат удовлетворени телевизиите. “Дните на двубоите никога не са били по-трудни за планиране и по-скъпи за посещение,” се казва още в писмото. В него също така се отбелязва съществуващият таван от 30 паунда за билети за гостуванията, описвайки го като “значимо споразумение”, което “доказва, че клубовете и привържениците могат да работят заедно, за да постигнат положителна промяна”.

Снимки: Imago

