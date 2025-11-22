Кристъл Палас нахлу в топ 4 след успех срещу последния

Кристъл Палас влетя в топ 4 на временното класиране на Премиър лийг, след като победи с 2:0 като гост отбора на Уулвърхамптън, който остава на дъното на класирането. Тимът на Оливер Гласнер бе с класа над “вълците”, които не намериха вдъхновение от факта, че вече са с нов мениджър в лицето на Роб Еуардс.

Жан-Филип Матета пропусна страхотна възможност за лондончани през първото полувреме, след като излезе сам срещу вратаря, но стреля встрани. Исмаила Сар пък имаше сериозни претенции за дузпа след нарушение на Волфе срещу него. Такава обаче не бе отсъдена.

Палас взе своето след два гола в рамките на шест минути през втората част. Даниел Муньос откри резултата в 63-тата със силен удар отблизо. Йереми Пино удвои в 69-ата след изстрел от границата на наказателното поле, вкарвайки първия си гол в Премиър лийг.

Ариас пропусна да върне Уулвърхамптън в мача и така “вълците” допуснаха десетата си загуба през този сезон, като са на девет точки от спасителната зона.

Снимки: Imago