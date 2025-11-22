Популярни
»
Фулъм приземи Съндърланд

  • 22 ное 2025 | 19:45
  • 749
  • 0

Фулъм заслужено победи сензацията от началото на сезона в Премиър лийг - Съндърланд, след като надделя с 1:0 над “черните котки” на “Крейвън Котидж”. Попадението падна късно - в 84-тата минута, когато Раул Хименес засече отблизо перфектно центриране на Самуел Чуквуезе. Това бе 18-ият удар на лондончани в днешната среща.

Преди това Кевин пропусна най-чистата ситуация за Фулъм, а Ендзо Льо Фи имаше голяма възможност да даде преднина на Съндърланд в началото на второто полувреме, което бе и една от малкото ситуации, създадени от гостите. Ходът с включването на Чуквуезе, който замени Кевин в 64-тата минута, имаше голямо значение, тъй като привлеченият под наем от Милан нападател раздвижи много играта на домакините и асистира за така важния гол на Хименес.

С този успех Фулъм се изкачи до 14-ото място, като вече е на три точки от зоната на изпадащите. Съндърланд пък сдаде четвъртата позиция и вече е шести, след като новакът в Премиър лийг допусна едва третото си поражение в първенството от началото на сезона.

"Котиджърс" спечелиха шест от последните си седем домакинства.

Снимки: Imago

