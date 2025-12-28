Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Мароко
  3. Капитанът на Мароко помоли феновете да не освиркват националния отбор

Капитанът на Мароко помоли феновете да не освиркват националния отбор

  • 28 дек 2025 | 19:44
  • 410
  • 0
Капитанът на Мароко помоли феновете да не освиркват националния отбор

Капитанът на националния отбор на Мароко по футбол Ашраф Хакими поиска от феновете на тима да не освиркват отбора на мачовете по време на Купата на африканските нации, която се провежда в страната.

"Не е нормално феновете да ни освиркват. Имаме нужда от 12-ия играч", каза Хакими преди последния мач на тима от групата утре срещу Замбия. Играчите бяха освирквани на полувреме и след края на мача срещу Мали в петък, завършил 1:1. "Имаме нужда от феновете си, но трябва да уважаваме и съперника. Те не се лесен опонент", смята играчът на Пари Сен Жермен.  

Мароко и Мали разделиха точките в мач с две дузпи
Мароко и Мали разделиха точките в мач с две дузпи

Мароко е най-високо класираният африкански отбор и е основен фаворит за титлата в турнира.

"Знаем, че феновете искат от нас да печелим винаги. След Световното първенство има ново Мароко, но трябва да останем здраво стъпили на земята. Това, че сме домакини, ни помага, но не прави нещата по-лесни. Имаме нужда от хората. Що се отнася до критиките към треньора, той върши страхотна работа. Той ни води и на Световното първенство. Той промени манталитета ни, дори моя", призна Хакими.

Мароко е начело на Група "А" с четири точки пред Мали и Замбия, които имат по две.

Хакими припомни, че и играчите на ПСЖ са били освирквани, преди да спечелят Шампионската лига през май. "Хората казваха, че не сме голям отбор. В крайна сметка станахме шампиони на Европа", каза още защитникът.

Селекционерът на Мароко Уалид Реграги заяви, че Хакими ще изиграе първия си мач на турнира именно срещу Замбия, след като се възстанови от контузия на глезена. "Той е най-добрият футболист в Африка", каза треньорът. 

Селекционерът на Мароко: Оставаме уверени, пътят е дълъг
Селекционерът на Мароко: Оставаме уверени, пътят е дълъг
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Дембеле прибра поредно отличие, а Роналдо изненада Джокович с награда

Дембеле прибра поредно отличие, а Роналдо изненада Джокович с награда

  • 28 дек 2025 | 19:50
  • 722
  • 0
Нелеп автогол зарадва Судан срещу Екваториална Гвинея

Нелеп автогол зарадва Судан срещу Екваториална Гвинея

  • 28 дек 2025 | 19:22
  • 346
  • 0
Ница остана без треньор

Ница остана без треньор

  • 28 дек 2025 | 18:57
  • 546
  • 0
Пълна доминация за представителите на Барселона при раздаването на наградите на Ла Лига

Пълна доминация за представителите на Барселона при раздаването на наградите на Ла Лига

  • 28 дек 2025 | 18:44
  • 1088
  • 2
Хойлунд вдъхнови Наполи за успех над Кремонезе

Хойлунд вдъхнови Наполи за успех над Кремонезе

  • 28 дек 2025 | 18:15
  • 2145
  • 3
Лийдс без Груев измъкна точка като гост на Съндърланд

Лийдс без Груев измъкна точка като гост на Съндърланд

  • 28 дек 2025 | 18:14
  • 1821
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Мони Николов със 7 блока (10 точки) изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Русия

Мони Николов със 7 блока (10 точки) изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Русия

  • 28 дек 2025 | 18:01
  • 11156
  • 21
Официално: Локо Сф се раздели с четирима, връща футболист на Левски

Официално: Локо Сф се раздели с четирима, връща футболист на Левски

  • 28 дек 2025 | 18:30
  • 10190
  • 2
В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

  • 28 дек 2025 | 10:22
  • 32386
  • 130
Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

  • 28 дек 2025 | 15:30
  • 16367
  • 4
Съперник на Лудогорец отнесе нова солена глоба от УЕФА и след второто си домакинство на “орлите”

Съперник на Лудогорец отнесе нова солена глоба от УЕФА и след второто си домакинство на “орлите”

  • 28 дек 2025 | 11:58
  • 14550
  • 5
Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

  • 28 дек 2025 | 14:44
  • 18144
  • 13