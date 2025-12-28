Капитанът на Мароко помоли феновете да не освиркват националния отбор

Капитанът на националния отбор на Мароко по футбол Ашраф Хакими поиска от феновете на тима да не освиркват отбора на мачовете по време на Купата на африканските нации, която се провежда в страната.

"Не е нормално феновете да ни освиркват. Имаме нужда от 12-ия играч", каза Хакими преди последния мач на тима от групата утре срещу Замбия. Играчите бяха освирквани на полувреме и след края на мача срещу Мали в петък, завършил 1:1. "Имаме нужда от феновете си, но трябва да уважаваме и съперника. Те не се лесен опонент", смята играчът на Пари Сен Жермен.

Мароко е най-високо класираният африкански отбор и е основен фаворит за титлата в турнира.

"Знаем, че феновете искат от нас да печелим винаги. След Световното първенство има ново Мароко, но трябва да останем здраво стъпили на земята. Това, че сме домакини, ни помага, но не прави нещата по-лесни. Имаме нужда от хората. Що се отнася до критиките към треньора, той върши страхотна работа. Той ни води и на Световното първенство. Той промени манталитета ни, дори моя", призна Хакими.

Мароко е начело на Група "А" с четири точки пред Мали и Замбия, които имат по две.

Хакими припомни, че и играчите на ПСЖ са били освирквани, преди да спечелят Шампионската лига през май. "Хората казваха, че не сме голям отбор. В крайна сметка станахме шампиони на Европа", каза още защитникът.

Селекционерът на Мароко Уалид Реграги заяви, че Хакими ще изиграе първия си мач на турнира именно срещу Замбия, след като се възстанови от контузия на глезена. "Той е най-добрият футболист в Африка", каза треньорът.

