Арсенал 0:0 Тотнъм, "шпорите" се справят с натиска на съперника

Арсенал и Тотнъм играят при резултат 0:0 на “Емиратс”.
Отборът на Микел Артета започна на високо темпо двубоя и в третата минута беше близо до гол. Езе намери Райс и той стреля от въздуха, но Викарио успя да отрази удара. След това гостите имаха късмет, тъй като топката се удари в Дансо и можеше да се озове в мрежата, но мина покрай гредата. Арсенал упражняваше сериозен натиск върху съперника, но “шпорите” оцеляха в първите минути. Всъщност “артилеристите” не стигнаха до други сериозни голови положения в този период въпреки преимуществото си.
Арсенал е без контузения Габриел Магаляеш. На неговото място ще играе Пиеро Инкапие. Рикардо Калафиори е възстановен и е сред титулярите. Виктор Гьокереш обаче не е на линия, както и Мартин Йодегор. Микел Мерино започва на върха на атаката, като в нападение ще му помагат Букайо Сака и Еберечи Езе.
Томас Франк е направил пет промени от равенството с Манчестър Юнайтед преди паузата. Кевин Дансо е част от защитата, а Мохамед Кудус се завръща сред титулярите. Другите трима нови в стартовия състав са Дестини Удоджи, Родриго Бентанкур и Уилсон Одобер. Те влизат за сметка на Педро Поро, Папе Сар, Бренън Джонсън, Матис Тел и Рандал Коло Муани.
Снимки: Imago