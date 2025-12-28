Кот д'Ивоар и Камерун поделиха точките след вихрено второ полувреме

Отборите на Кот д'Ивоар и Камерун не успяха да излъчат победител в сблъсъка помежду си от 2-рия кръг в група "F" на Купата на африканските нации. Срещата завърши при резултат 1:1, след вихрено второ полувреме, в което паднаха двата гола, а спокойно можеше да има и още. "Слоновете" първи откриха резултата в 51-вата минута чрез Амад Диало, а "непобедимите лъвове" изравниха в 56-ата минута с гол на Жуниор Чамадю.

Първото полувреме бе малко по-спокойно, макар Камерун да бе близо до гола в 21-вата минута, когато изстрел на Кристиан Кофане бе спасен от вратаря Яхия Фофана, а топката срещна и напречната греда.

Второто полувреме обаче започна вихрено. В 48-ата минута Франк Кесие отбеляза за Кот д'Ивоар, но попадението бе отменено заради нарушение в атака на асистента за гола Вакун Исуф Байо.

Още в ответната атака пък Камерун за втори път нацели напречната греда, този път след страхотен изстрел на Дани Намасо.

В 51-вата минута "слоновете" поведоха в резултата. Амад Диало получи дълъг пас, напредна и с далечен удар порази вратата за 1:0.

Камерун обаче реагира бързо и в 56-ата минута резултатът бе изравнен. Жуниор Чамадю стреля и след рикошет топката прехвърли вратаря на съперника и се оплете в мрежата за 1:1.

"Непобедимите лъвове" бяха близо и до втори гол в 78-ата минута, когато удар от фаул на Брайън Мбемо профуча до гредата.

В крайна сметка срещата завърши без победител, като двата тима делят първото място в групата с по 4 точки и абсолютно еднаква голова разлика от 2:1. Третото място е за Мозамбик с 3 точки, а Габон е с 0 и без шансове за продължаване напред.

Снимки: Imago