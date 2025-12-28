Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кот д'Ивоар
  3. Кот д'Ивоар и Камерун поделиха точките след вихрено второ полувреме

Кот д'Ивоар и Камерун поделиха точките след вихрено второ полувреме

  • 28 дек 2025 | 23:57
  • 1153
  • 0
Кот д'Ивоар и Камерун поделиха точките след вихрено второ полувреме

Отборите на Кот д'Ивоар и Камерун не успяха да излъчат победител в сблъсъка помежду си от 2-рия кръг в група "F" на Купата на африканските нации. Срещата завърши при резултат 1:1, след вихрено второ полувреме, в което паднаха двата гола, а спокойно можеше да има и още. "Слоновете" първи откриха резултата в 51-вата минута чрез Амад Диало, а "непобедимите лъвове" изравниха в 56-ата минута с гол на Жуниор Чамадю.

Първото полувреме бе малко по-спокойно, макар Камерун да бе близо до гола в 21-вата минута, когато изстрел на Кристиан Кофане бе спасен от вратаря Яхия Фофана, а топката срещна и напречната греда.

Второто полувреме обаче започна вихрено. В 48-ата минута Франк Кесие отбеляза за Кот д'Ивоар, но попадението бе отменено заради нарушение в атака на асистента за гола Вакун Исуф Байо.

Минимален успех за успешно начало на Камерун на Купата на африканските нации
Минимален успех за успешно начало на Камерун на Купата на африканските нации

Още в ответната атака пък Камерун за втори път нацели напречната греда, този път след страхотен изстрел на Дани Намасо.

В 51-вата минута "слоновете" поведоха в резултата. Амад Диало получи дълъг пас, напредна и с далечен удар порази вратата за 1:0.

Амад Диало донесе успешен старт на шампиона Кот д'Ивоар
Амад Диало донесе успешен старт на шампиона Кот д'Ивоар

Камерун обаче реагира бързо и в 56-ата минута резултатът бе изравнен. Жуниор Чамадю стреля и след рикошет топката прехвърли вратаря на съперника и се оплете в мрежата за 1:1.

"Непобедимите лъвове" бяха близо и до втори гол в 78-ата минута, когато удар от фаул на Брайън Мбемо профуча до гредата.

В крайна сметка срещата завърши без победител, като двата тима делят първото място в групата с по 4 точки и абсолютно еднаква голова разлика от 2:1. Третото място е за Мозамбик с 3 точки, а Габон е с 0 и без шансове за продължаване напред.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Дембеле прибра поредно отличие, а Роналдо изненада Джокович с награда

Дембеле прибра поредно отличие, а Роналдо изненада Джокович с награда

  • 28 дек 2025 | 19:50
  • 6250
  • 26
Капитанът на Мароко помоли феновете да не освиркват националния отбор

Капитанът на Мароко помоли феновете да не освиркват националния отбор

  • 28 дек 2025 | 19:44
  • 2597
  • 3
Нелеп автогол зарадва Судан срещу Екваториална Гвинея

Нелеп автогол зарадва Судан срещу Екваториална Гвинея

  • 28 дек 2025 | 19:22
  • 885
  • 1
Ница остана без треньор

Ница остана без треньор

  • 28 дек 2025 | 18:57
  • 1262
  • 0
Пълна доминация за представителите на Барселона при раздаването на наградите на Ла Лига

Пълна доминация за представителите на Барселона при раздаването на наградите на Ла Лига

  • 28 дек 2025 | 18:44
  • 3119
  • 18
Хойлунд вдъхнови Наполи за успех над Кремонезе

Хойлунд вдъхнови Наполи за успех над Кремонезе

  • 28 дек 2025 | 18:15
  • 5438
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Интер си тръгна доволен от дома на "Богинята" и отново е лидер в Серия "А"

Интер си тръгна доволен от дома на "Богинята" и отново е лидер в Серия "А"

  • 28 дек 2025 | 23:38
  • 5359
  • 24
Мони Николов със 7 блока (10 точки) изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Русия

Мони Николов със 7 блока (10 точки) изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Русия

  • 28 дек 2025 | 18:01
  • 20244
  • 36
Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

  • 28 дек 2025 | 15:30
  • 20853
  • 21
Официално: Локо Сф се раздели с четирима, връща футболист на Левски

Официално: Локо Сф се раздели с четирима, връща футболист на Левски

  • 28 дек 2025 | 18:30
  • 20421
  • 7
Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

  • 28 дек 2025 | 14:44
  • 24502
  • 21