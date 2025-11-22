Популярни
  Борнемут
  2. Борнемут
  Борнемут се справи с пасив от два гола и стигна до точка

Борнемут се справи с пасив от два гола и стигна до точка

  • 22 ное 2025 | 19:45
  • 810
  • 0

Борнемут се добра до точка, въпреки че губеше с два гола от Уест Хам на почивката. Срещата на “Виталити Стейдиъм” завърши 2:2. “Черешките” вече нямат победа в трети пореден мач и започват да слизат надолу в класирането. С тази точка пък лондончани излязоха от зоната на изпадащите, но изпревариха Лийдс само по голова разлика.

Бившият играч на домакините Калъм Уилсън откри резултата в 12-ата минута след великолепен гол. Той овладя дълго подаване на Ареола и с нисък удар преодоля Петрович. Под дъжда в Борнемут 33-годишният нападател удвои аванса на гостите в 35-ата минута, когато завърши отлична комбинация, минала през Боуен и Тодибо. Това беше третият гол на Уилсън в последните два мача.

Борнемут повиши нивото след почивката, но надеждите на домакините се върнаха чак в 69-ата минута, когато Тавърниър намали от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Килман. Последва натиск на “черешките”. Ареола направи голямо спасяване след удар на Крупи, но резервата Енес Юнал го преодоля с хубав удар и резултатът стана 2:2. Турчинът можеше дори да донесе победата на тима на Ираола в края, но вратарят на гостите направи блестящо спасяване.

