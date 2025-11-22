Нюкасъл 0:0 Манчестър Сити, спасяване на Донарума

Нюкасъл приема Манчестър Сити в среща от 12-ия кръг на Премиър Лийг. “Гражданите” са в серия от четири поредни победи във всички турнири, в които отбелязаха три или повече гола. Те изостават на четири точки от лидера Арсенал. “Свраките” се представят непостоянно и са само на точка над зоната на изпадащите. Тимът на Еди Хау обаче спечелиха последните си пет мача на “Сейнт Джеймсис Парк”.

Пеп Гуардиола е заложил на същата единайсеторка, която излезе срещу Ливърпул преди паузата за националните отбори и изведе тима до победа с 3:0. В тима на Нюкасъл има кадрови проблеми и това е накарало Еди Хау да сложи двама вратари на резервната скамейка. Антъни Гордън е контузен, Кийрън Трипиър също не е в групата, а Дан Бърн е наказан. Люис Хол, Фабиан Шер и Тино Ливраменто влизат в стартовия състав.

Your City side to take on Newcastle 👊



XI | Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Bernardo (C), Foden, Cherki, Doku, Haaland



SUBS | Trafford, Reijnders, Stones, Ake, Marmoush, Ait-Nouri, Savinho, Khusanov, Bobb



🤝 @etihad pic.twitter.com/T4yHDhyMod — Manchester City (@ManCity) November 22, 2025

Снимки: Imago