Премиър лийг промени финансовите правила, но се отказа от таван на заплатите

Клубовете от Премиър лийг се споразумяха за нов набор от финансови разпоредби, които да заменят противоречивите Правила за печалба и устойчивост (PSR) с нова система за съотношение на разходите за отборите. В изявление се казва, че акционерите на Висшата лига са гласували в подкрепа на новите правила, които ще влязат в сила от началото на сезон 2026-2027.

"След обширни консултации клубовете се съгласиха да внесат предложения за коефициент на разходите за отбора (SCR) и постоянство и системната устойчивост (SSR)", се казва в изявлението.

В него се добавя, че не е имало достатъчна подкрепа за предложението "Закотвяне от горе до долу" (TBA). Този модел на практика функционира като таван на заплатите. Той би ограничил разходите на всеки клуб за заплати на играчи, трансферни такси и комисиони за агенти до петкратния размер на приходите на последния в класирането отбор, генерирани от телевизионни права и наградни фондове.

"Новите правила за SCR имат за цел да насърчат възможностите на всички клубове да се стремят към по-голям успех и доближават финансовата система на Лигата до съществуващите правила на SCR на УЕФА", се казва в изявлението.

Финансовите разпоредби на УЕФА ограничават разходите на клуба за заплати на играчи, трансфери и хонорари на агенти до 70% от приходите му.

Висшата лига заяви, че новите правила ще позволят прозрачен мониторинг и санкции по време на сезона и ще дадат възможност на клубовете да харчат преди приходите и да инвестират извън терена.

Освен системата за SCR, клубовете гласуваха в подкрепа на правилата за постоянство и системна устойчивост, които ще оценяват краткосрочното, средносрочното и дългосрочното финансово състояние на клуба чрез три теста Ц тест за оборотен капитал, тест за ликвидност и тест за положителен собствен капитал.

Системите SCR и TBA бяха използвани в пробни периоди миналия сезон, продължавайки този срок, както беше договорено на Годишното общо събрание на Висшата лига през юни 2024 година.

"Това позволи на лигата и клубовете да оценят напълно системата, включително действието на еквивалентните SCR разпоредби на УЕФА, и да завършат консултациите с всички заинтересовани страни, включително футболната асоциация и футболните агенти", заявиха от лигата.

Съществуващите Правила за печалба и устойчивост, които позволяваха максимални загуби от 105 милиона британски лири за период от три години, бяха въведени през кампанията 2015-2016, за да се предотврати безразсъдното харчене на клубовете.

PSR ще остане в сила до края на текущия сезон.