Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Брайтън
  3. Игор Тиаго пропусна да донесе точка на Брентфорд

Игор Тиаго пропусна да донесе точка на Брентфорд

  • 22 ное 2025 | 19:29
  • 380
  • 0

Игор Тиаго продължава да бележи за Брентфорд, но днес се превърна в антигерой за своя тим. Бившият нападател на Лудогорец пропусна дузпа в самия край на гостуването на Брайтън и “чайките” спечелиха с 2:1. Преди това той откри резултата от дузпа в 29-ата минута. За негова това бе девети гол в Премиър Лийг от началото на сезона, като пред него при голмайсторите е само Ерлинг Холанд.

Брайтън започна по-добре мача и постепенно започна да създава положения. Домакините обаче първи допуснаха гол. Тиаго имаше голяма заслуга за попадението. Той отлично задържа топката преди да изведе с пета Уатара, който бе съборен в наказателното поле, а Тиаго реализира отсъдената дузпа.

След почивката Брайтън вдигна темпото. “Чайките” имаха претенции за дузпа, а малко по-късно Дани Уелбек пропусна отлична възможност. Келъхър пък отрази удар на Минте преди Уелбек да изравни резултата. Шест минути преди края на редовното време влезлият като резерва Джак Хиншълууд изведе домакините напред. Брентфорд получи шанс да изравни в добавеното време, но Фербрюген отрази удара на Тиаго от бялата точка.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Чаби Алонсо: Головете на Реал Мадрид ще се завърнат

Чаби Алонсо: Головете на Реал Мадрид ще се завърнат

  • 22 ное 2025 | 14:52
  • 5106
  • 5
Музикална легенда се оказа фен на Ювентус

Музикална легенда се оказа фен на Ювентус

  • 22 ное 2025 | 14:50
  • 1196
  • 0
Алегри: Интер е фаворит за Скудетото, но дербито винаги е различно

Алегри: Интер е фаворит за Скудетото, но дербито винаги е различно

  • 22 ное 2025 | 14:41
  • 2956
  • 0
Нето и Фернандес поне временно качиха Челси на втората позиция

Нето и Фернандес поне временно качиха Челси на втората позиция

  • 22 ное 2025 | 16:29
  • 7649
  • 2
Лапорта се застъпи за Тебас, който е обвинен в действия срещу Барселона

Лапорта се застъпи за Тебас, който е обвинен в действия срещу Барселона

  • 22 ное 2025 | 13:37
  • 2026
  • 4
Божидар Краев поведе своя отбор в Австралия за първа победа през сезона с гол в 39-ата секунда

Божидар Краев поведе своя отбор в Австралия за първа победа през сезона с гол в 39-ата секунда

  • 22 ное 2025 | 11:46
  • 1080
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 80401
  • 375
Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

  • 22 ное 2025 | 17:45
  • 15969
  • 9
Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 2406
  • 11
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 33810
  • 69
Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 17283
  • 51
Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 15726
  • 132