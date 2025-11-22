Игор Тиаго пропусна да донесе точка на Брентфорд

Игор Тиаго продължава да бележи за Брентфорд, но днес се превърна в антигерой за своя тим. Бившият нападател на Лудогорец пропусна дузпа в самия край на гостуването на Брайтън и “чайките” спечелиха с 2:1. Преди това той откри резултата от дузпа в 29-ата минута. За негова това бе девети гол в Премиър Лийг от началото на сезона, като пред него при голмайсторите е само Ерлинг Холанд.

Брайтън започна по-добре мача и постепенно започна да създава положения. Домакините обаче първи допуснаха гол. Тиаго имаше голяма заслуга за попадението. Той отлично задържа топката преди да изведе с пета Уатара, който бе съборен в наказателното поле, а Тиаго реализира отсъдената дузпа.

След почивката Брайтън вдигна темпото. “Чайките” имаха претенции за дузпа, а малко по-късно Дани Уелбек пропусна отлична възможност. Келъхър пък отрази удар на Минте преди Уелбек да изравни резултата. Шест минути преди края на редовното време влезлият като резерва Джак Хиншълууд изведе домакините напред. Брентфорд получи шанс да изравни в добавеното време, но Фербрюген отрази удара на Тиаго от бялата точка.

