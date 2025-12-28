Хойлунд вдъхнови Наполи за успех над Кремонезе

Италианският шампион Наполи приключи годината победоносно, след като спечели с 2:0 визитата си на Кремонезе от 17-ия кръг на Серия "А". Така тимът затвърди добрата си форма от минитурнира за Суперкупата на Италия, където триумфира след победи над Милан и Болоня.
Неаполитанците си заслужиха победата, след като бяха много по-опасният отбор в двубоя. И двете попадения дойдоха още преди почивката, като техен автор беше Расмус Хойлунд. В 13-ата минута той беше точен от добавка след блокиран изстрел на Леонадро Спинацола. В 45-ата минута датчанинът отново се разписа, този път с воле след центриране на Скот Мактоминей. През втората част гостите отправиха още повече удари, но не успяха да стигнат до нови голове благодарение на шестте спасявания на Емил Аудеро.
Така Наполи събра 34 точки, с които се изкачи на второто място в класирането преди мача на третия Интер с деветия Аталанта. След третия си пореден мач без успех Кремонезе остана на 12-ата позиция със своите 21 пункта.
Снимки: Gettyimages