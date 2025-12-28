Хойлунд вдъхнови Наполи за успех над Кремонезе

Италианският шампион Наполи приключи годината победоносно, след като спечели с 2:0 визитата си на Кремонезе от 17-ия кръг на Серия "А". Така тимът затвърди добрата си форма от минитурнира за Суперкупата на Италия, където триумфира след победи над Милан и Болоня.

Неаполитанците си заслужиха победата, след като бяха много по-опасният отбор в двубоя. И двете попадения дойдоха още преди почивката, като техен автор беше Расмус Хойлунд. В 13-ата минута той беше точен от добавка след блокиран изстрел на Леонадро Спинацола. В 45-ата минута датчанинът отново се разписа, този път с воле след центриране на Скот Мактоминей. През втората част гостите отправиха още повече удари, но не успяха да стигнат до нови голове благодарение на шестте спасявания на Емил Аудеро.

A Rasmus Hojlund brace lifts Napoli to second in Serie A.



It's a winning return to league action for Antonio Conte's side, who recently won the Supercoppa Italiana in Saudi Arabia. pic.twitter.com/4jv2ar8WnF — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 28, 2025

Така Наполи събра 34 точки, с които се изкачи на второто място в класирането преди мача на третия Интер с деветия Аталанта. След третия си пореден мач без успех Кремонезе остана на 12-ата позиция със своите 21 пункта.

