Бърнли 0:1 Челси, Нето даде преднина на гостите

  • 22 ное 2025 | 13:44
  • 1257
  • 1
Бърнли 0:1 Челси, Нето даде преднина на гостите

Бърнли и Челси играят при резултат 0:1 на "Търф Моор" в първия мач от 12-ия кръг на Премиър лийг. Педро Нето откри резултата в 37-ата минута. Домакините са точно над зоната на изпадащите, докато лондончани са трети във временното класиране и при успех могат да се доближат само на три точки зад лидера Арсенал, който играе с Тотнъм. “Сините” спечелиха последните си шест визити на този стадион в Премиър лийг.

Домакините излизат със същия състав, както и преди загубата от Уест Хам преди две седмици. Бившият нападател на Челси Армандо Броя получи контузия по време на последния мач на Албания, но е готов да бъде част от групата, макар че остава на пейката за началото.

Енцо Мареска е извършил четири корекции. Рийс Джеймс, Джейми Гитънс, Тосин Адарабиойо и Андрей Сантос започват днес. Мойсес Кайседо остава на пейката за началото. Коул Палмър е със счупен пръст, така че ще пропусне още поне три мача на отбора, както обясни мениджърът на вчерашната си пресконференция.

Домакините започнаха по-активно, но първият точен удар дойде чак в 20-ата минута. Отправи го Чауна от границата на наказателното поле, но топката се озова право в ръцете на Санчес. Постепенно гостите изравниха играта и започнаха да изглеждат по-остро в атака. Дубравка спаси изстрел на Чалоба, а в 34-тата минута гостите огранизираха най-добрата си атака до момента. Делап добре се освободи, след което продължи вдясно към Нето, който центрира към далечната греда, където Гитънс бе готов да засече отблизо. Кайл Уокър обаче игра брилянтно в защита и предотврати опасността.

Три минути след това Челси поведе в резултата, след като Нето засече с глава на далечната греда перфектно центриране на Гитънс отляво.

Снимки: Gettyimages

