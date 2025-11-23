Астън Вила осъществи пълен обрат срещу Лийдс, Груев остана резерва

Астън Вила постигна успех с 2:1 в гостуването си на Лийдс в мач от 12-ия кръг на Премиър лийг. Българският национал Илия Груев бе в групата на йоркшърци, но остана неизползвана резерва. Футболистите на Даниел Фарке успяха да поведат още в 8-ата минута с гол на Лукас Нмеча, но бирмингамци осъществиха пълен обрат с два гола на Морган Роджърс (48’, 75’) след почивката.

Срещата започна по отличен начин за Лийдс, които успяха да вземат ранна преднина още в 8-ата минута, когато центриране от фал създаде сериозна суматоха в наказателното поле, а в крайна сметка Нмеча успя да прокара топката в мрежата. Попадението предизвика доста спорове и съдията трябваше да изчака сериозна проверка с ВАР, но в крайна сметка то остана. В средата на първата част Брендън Арънсън стреля опасно, но кълбото премина покрай гредата на Мартинес.

Втората част стартира с бързо изравняване от страна на Астън Вила. Донийл Мален нахлу по десния фланг и пусна успоредна топка, която бе засечена от Морган Роджърс от малък ъгъл в мрежата зад Лукаш Пери. Бирмингамци продължиха да търсят втори гол и в следващите минути те направиха няколко пропуска. Четвърт час преди края все пак гостите успяха да осъществят обрат след отлично изпълнение на фал от страна отново на Роджърс. Почти веднага след изпълнението на начален удар от страна на Лийдс те успяха да стигнат до втори гол благодарение на много бързите крака на Даниел Джеймс и отклоняване от страна на Доминик Калвърт-Люин, но този гол бе отменен.

С този успех Астън Вила се вмъкна в топ 4 с актив от 21 точки. Лийдс пък е в зоната на изпадащите с 11 пункта, но йоркшърци са в серия от три последователни поражения.

Снимки: Imago