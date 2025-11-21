Новият сезон в Премиър лийг ще започне със седмица по-късно

Висшата лига на Англия обяви графика за сезон 2026/2027 в съответствие със Световното първенство през следващото лято. Откриващият мач в Премиър лийг ще бъде на 22 август 2026-а, една седмица по-късно от обичайното. Последните двубои ще се състоят на 30 май 2027-а, като на тази дата по традиция ще бъдат изиграни едновременно всички срещи от последния кръг.

Отлагането на първия кръг със седмица е заради провеждането на Мондиал 2026 в Северна Америка. Турнирът започва на 11 юни и завършва на 19 юли, което означава, че участниците в него ще имат по-малко време за почивка преди старта на отделните национални първенства.

„С все по-сгъстения глобален футболен календар благосъстоянието на играчите остава на първо място за Висшата лига. Вследствие на това Висшата лига ще започне една седмица по-късно следващия сезон. Това ще позволи да има 89 дни след края на настоящия сезон и 33 дни след финала на Световното първенство на ФИФА. Сезонът ще завърши седмица преди финала на Шампионската лига, който ще се играе на 5 юни 2027“, пише в официалното съобщение на елитната футболна дивизия на Англия.