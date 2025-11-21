Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Новият сезон в Премиър лийг ще започне със седмица по-късно

Новият сезон в Премиър лийг ще започне със седмица по-късно

  • 21 ное 2025 | 17:23
  • 123
  • 0
Новият сезон в Премиър лийг ще започне със седмица по-късно

Висшата лига на Англия обяви графика за сезон 2026/2027 в съответствие със Световното първенство през следващото лято. Откриващият мач в Премиър лийг ще бъде на 22 август 2026-а, една седмица по-късно от обичайното. Последните двубои ще се състоят на 30 май 2027-а, като на тази дата по традиция ще бъдат изиграни едновременно всички срещи от последния кръг.

Отлагането на първия кръг със седмица е заради провеждането на Мондиал 2026 в Северна Америка. Турнирът започва на 11 юни и завършва на 19 юли, което означава, че участниците в него ще имат по-малко време за почивка преди старта на отделните национални първенства.

„С все по-сгъстения глобален футболен календар благосъстоянието на играчите остава на първо място за Висшата лига. Вследствие на това Висшата лига ще започне една седмица по-късно следващия сезон. Това ще позволи да има 89 дни след края на настоящия сезон и 33 дни след финала на Световното първенство на ФИФА. Сезонът ще завърши седмица преди финала на Шампионската лига, който ще се играе на 5 юни 2027“, пише в официалното съобщение на елитната футболна дивизия на Англия.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Флик потвърди, че ще може да разчита на трима ключови играчи за завръщането на “Камп Ноу”

Флик потвърди, че ще може да разчита на трима ключови играчи за завръщането на “Камп Ноу”

  • 21 ное 2025 | 15:30
  • 3910
  • 3
Пеп: Радвам се за Холанд и О'Райли

Пеп: Радвам се за Холанд и О'Райли

  • 21 ное 2025 | 14:41
  • 915
  • 0
Еди Хау: Надявам се попаденията на Волтемаде за Германия да му помогнат за изявите в Нюкасъл

Еди Хау: Надявам се попаденията на Волтемаде за Германия да му помогнат за изявите в Нюкасъл

  • 21 ное 2025 | 14:33
  • 670
  • 0
Гуардиола: Сезонът започва сега

Гуардиола: Сезонът започва сега

  • 21 ное 2025 | 14:23
  • 1199
  • 1
Гнабри ще пропусне предстоящия мач на Байерн

Гнабри ще пропусне предстоящия мач на Байерн

  • 21 ное 2025 | 14:18
  • 469
  • 2
Коул Палмър ще пропусне още мачове на Челси заради нелеп инцидент

Коул Палмър ще пропусне още мачове на Челси заради нелеп инцидент

  • 21 ное 2025 | 13:56
  • 5151
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

  • 21 ное 2025 | 16:23
  • 6066
  • 26
Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

  • 21 ное 2025 | 16:52
  • 5620
  • 2
11-те на Берое и Спартак (Варна)

11-те на Берое и Спартак (Варна)

  • 21 ное 2025 | 16:27
  • 1627
  • 2
Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 07:00
  • 6230
  • 2
Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 07:10
  • 9933
  • 2
12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

  • 21 ное 2025 | 07:15
  • 4635
  • 0