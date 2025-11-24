Ман Юнайтед - Евертън, Куня и Шешко отсъстват, Зиркзее води атаката

Манчестър Юнайтед приема Евертън в последен мач от 12-ия кръг на Премиър лийг. Двата тима са разделени само от три места в класирането и толкова точки, като “червените дяволи” са 10-и в подреждането с 18, а “карамелите” 13-и с 15 пункта. При успех днес домакините обаче могат да се изкачат чак до петото място, а при успех с повече от три попадения и до четвъртото. Тимът от града на Бийтълс пък би могъл отново да намери място в първата десятка, ако си тръгне с трите точки от “Олд Трафорд”.

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим трябва да се справя с проблеми, след като Бенямин Шешко и Матеус Куня отсъстват поради контузии. Атаката изненадващо ще бъде водена от Джошуа Зиркзее, който стартира за първи път през сезона, след като до момента има едва 82 минути в Премиър лийг. Нидерландецът ще бъде подкрепят от Амад Диало от десния фланг, а Брайън Мбемо ще бъде преместен отляво. Хари Магуайър също е извън групата, но в нея се завръща Лисандро Мартинес, който лекуваше тежка контузия в коляното от февруари.

"I see the Stretford End arising!" ❤️‍🔥🔊 — Manchester United (@ManUtd) November 24, 2025

Наставникът на Евертън Дейвид Мойс прави една единствена промяна в своя тим и залага на опитния ветеран Шеймъс Коулман на десния бек, където заменя Тим Ирогбунам. В същото време той отново предпочита Тиерно Бари на върха на атаката вместо бразилеца Бето, който получаваше повече шансове от началото на кампанията.

