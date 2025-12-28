Популярни
»
Ница остана без треньор

  • 28 дек 2025 | 18:57
  • 543
  • 0
Ница остана без треньор

Франк Ез вече не е треньор на френския елитен Ница, пише вестник "Екип". Тази новина касае пряко и българския шампион Лудогорец, тъй като отборът от Разград ще бъде домакин на отбора от Лазурния бряг в последния кръг от групите на Лига Европа на 29 януари.

Ланс се върна на върха в Лига 1 след успех над Ница, Лил победи Оскер в мач със седем гола и четири червени картона
Ланс се върна на върха в Лига 1 след успех над Ница, Лил победи Оскер в мач със седем гола и четири червени картона

Франк Ез бе начело на Ница в продължение на година и половина, като премина в тима от Ланс. Той е напуснал по взаимно съгласие, след като се е договорил с ръководството на клуба. През миналия сезон отборът му завърши на четвърто място в Лига 1, в момента е на 13-а позиция, като бе в черна серия от девет поредни загуби, която бе прекратено при победата над Сент Етиен за Купата на Франция с 2:1.

Според информация на "Екип" вероятният наследник на Фрак Ез е Клод Пюел, който вече два пъти и бил начело на Ница, но е водил още Монако, Лил, както и английските Лестър Сити и Саутхямптън. 

