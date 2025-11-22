Съставите на Ливърпул и Нотингам Форест, Алисон и Исак се завръщат

Ливърпул посреща Нотингам Форест на “Анфийлд” в двубой от 12-и кръг на Премиър лийг. Мърсисайдци ще се опитат да се върнат към победите след поражението с 0:3 от Манчестър Сити, а Форест ще търси положителен резултат в опит да излезе от зоната на изпадащите. През миналия сезон шампионите не успяха да победят този съперник, като първо допуснаха шокираща загуба на “Анфийлд”, а след това двата отбора направиха 1:1 на “Сити Граунд”.

При успех Ливърпул, заемащ в момента осмото място, може да се изкачи дори до четвъртата позиция. Нотингам в миналия кръг постигна едва втората си шампионатна победа от началото на сезона и днес ще се опита да затвърди прогреса след назначението на Шон Дайч.

Арне Слот, който днес отбелязва 50-ия си мач като мениджър на Ливърпул, е направил пет промени в сравнение с дербито с Манчестър Сити преди паузата. Алисон Бекер, който пропусна последните осем срещи на отбора заради контузи, се завръща на вратата. Александър Исак започва на върха на атаката, а Милош Керкез стартира отляво на отбраната. Къртис Джоунс и Коди Гакпо също влизат в титулярния състав. Доминик Собослай изглежда ще действа като десен бек, след като вчера стана ясно, че Конър Брадли е контузен. Джереми Фримпонг също все още лекува травма.

A 50th Premier League game in charge of the Reds for Arne ✊🔴 pic.twitter.com/pkxOK1kkAp — Liverpool FC (@LFC) November 22, 2025

Шон Дайч залага на същите 11, които започнаха и при победата с 3:1 над Лийдс.

