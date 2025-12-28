Дембеле прибра поредно отличие, а Роналдо изненада Джокович с награда

Звездата на Пари Сен Жермен Усман Дембеле грабна поредната си индивидуална награда за 2025 година, след като беше провъзгласен за най-добър футболист по време на 16-ата церемония на Globe Soccer Awards в Дубай.
Дембеле очаквано спечели приза, след като преди това получи редица други награди по-рано през годината, най-отличителните от които са „Златната топка“ и FIFA The Best. Френският национал спечели цели шест трофея с ПСЖ през 2025-а, сред които тези в Шампионската лига и Лига 1. През сезон 2024/25 нападателят се отчете с общо 37 гола и 14 асистенции на клубно и национално ниво.
Другата звезда на церемонията в Дубай беше Новак Джокович, който получи новоучредената спортна награда Globe Sports Award заради забележителната си кариера в тениса, характеризираща се най-вече с рекордните му 24 трофея от „Големия шлем“. Честта да го награди имаше футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, а самият Джокович призна на сцената, че въобще не е знаел, че щял да получи подобен приз.
На церемонията, която беше предшествана от раздаването на годишните призове в Ла Лига, бяха раздадени още 18 награди, като ПСЖ обра повечето от важните отличия. При европейския първенец отиде не само най-важната награда, но също така тези за най-добър клуб при мъжете, най-добър халф – Витиня, най-добър млад играч – Дезире Дуе, най-добър президент – Насер Ал-Хелаифи, най-добър спортен директор – Луиш Капош. Втори по призове се нареди Барселона, който беше провъзгласен за най-добър клуб при жените, а освен това младата звезда на отбора Ламин Ямал получи две награди: за най-добър нападател и тази на името на Диего Армандо Марадона за атрактивен футбол.
Роналдо пък за пореден път беше провъзгласен за най-добър играч в Близкия изток, докато неговият представител Жорже Мендеш беше избран за най-добър футболен агент. Бившият му съотборник в селекцията на Португалия Диого Жота получи посмъртна награда, а шампионът в Лигата на нациите беше посочен като най-добър национален отбор.
Всички награди от Globe Soccer Awards 2025:
Най-добър футболист: Усман Дембеле
Новоучредена спортна награда: Новак Джокович
Специална награда „Марадона“: Ламин Ямал
Най-добър играч в Близкия изток: Кристиано Роналдо (Ал-Насър)
Най-добър клуб при мъжете: Пари Сен Жермен
Най-добър президент: Насер Ал-Хелаифи (Пари Сен Жермен)
Най-добро завръщане във футбола: Пол Погба (Монако и Франция)
Най-добър нападател: Ламин Ямал (Барселона и Испания)
Най-добър халф: Витиня (Пари Сен Жермен и Португалия)
Награда за футболна кариера: Хидетоши Наката и Андрес Иниеста
Най-добър млад играч: Дезире Дуе (Пари Сен Жермен и Франция)
Специална награда: Диого Жота (посмъртно)
Най-добър клуб при жените: Барселона
Най-добър спортен директор: Луиш Кампош (Пари Сен Жермен)
Най-добър футболен агент: Жорже Мендеш
Най-добър национален тим: Португалия
Най-добър клубен брандинг: ФК Лос Анджелис
Най-добър ментор: Николета Романаци
Най-добра академия: Right to dream
Най-добър създател на футболно съдържание: Билал Хадад
Снимки: Imago