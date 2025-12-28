Дембеле прибра поредно отличие, а Роналдо изненада Джокович с награда

Звездата на Пари Сен Жермен Усман Дембеле грабна поредната си индивидуална награда за 2025 година, след като беше провъзгласен за най-добър футболист по време на 16-ата церемония на Globe Soccer Awards в Дубай.

Дембеле очаквано спечели приза, след като преди това получи редица други награди по-рано през годината, най-отличителните от които са „Златната топка“ и FIFA The Best. Френският национал спечели цели шест трофея с ПСЖ през 2025-а, сред които тези в Шампионската лига и Лига 1. През сезон 2024/25 нападателят се отчете с общо 37 гола и 14 асистенции на клубно и национално ниво.

Ousmane Dembélé was given the Best Men’s Player award at the 2025 Globe Soccer Awards. 👏 pic.twitter.com/3ZOMFAjt2N — ESPN FC (@ESPNFC) December 28, 2025

Другата звезда на церемонията в Дубай беше Новак Джокович, който получи новоучредената спортна награда Globe Sports Award заради забележителната си кариера в тениса, характеризираща се най-вече с рекордните му 24 трофея от „Големия шлем“. Честта да го награди имаше футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, а самият Джокович призна на сцената, че въобще не е знаел, че щял да получи подобен приз.

Cristiano Ronaldo: “Novak Djokovic is a role model. He deserves this award because he is a great role model for this generation, and for the old and new generations.”pic.twitter.com/LyCw2lbWAP — Danny (@DjokovicFan_) December 28, 2025

На церемонията, която беше предшествана от раздаването на годишните призове в Ла Лига, бяха раздадени още 18 награди, като ПСЖ обра повечето от важните отличия. При европейския първенец отиде не само най-важната награда, но също така тези за най-добър клуб при мъжете, най-добър халф – Витиня, най-добър млад играч – Дезире Дуе, най-добър президент – Насер Ал-Хелаифи, най-добър спортен директор – Луиш Капош. Втори по призове се нареди Барселона, който беше провъзгласен за най-добър клуб при жените, а освен това младата звезда на отбора Ламин Ямал получи две награди: за най-добър нападател и тази на името на Диего Армандо Марадона за атрактивен футбол.

PSG dominates at the Globe Soccer Awards 🔵🔴✨



🏆 Player of the Year: Ousmane Dembélé

🏆 Club of the Year: Paris Saint-Germain

🏆 Midfielder of the Year: Vitinha

🏆 Emerging Star: Désiré Doué

🏆 Coach of the Year: Luis Enrique

🏆 President of the Year: Nasser Al-Khelaïfi

🏆… pic.twitter.com/oT4ChYMUYU — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 28, 2025

Роналдо пък за пореден път беше провъзгласен за най-добър играч в Близкия изток, докато неговият представител Жорже Мендеш беше избран за най-добър футболен агент. Бившият му съотборник в селекцията на Португалия Диого Жота получи посмъртна награда, а шампионът в Лигата на нациите беше посочен като най-добър национален отбор.

CRISTIANO RONALDO WINS THE BEST MIDDLE EAST PLAYER OF THE YEAR OMGGGGG



STILL WINNING AWARDS AT 40 🥶 pic.twitter.com/2ScPL1u0E0 — fan (@NoodleHairCR7) December 28, 2025

Всички награди от Globe Soccer Awards 2025:

Най-добър футболист: Усман Дембеле

Новоучредена спортна награда: Новак Джокович

Специална награда „Марадона“: Ламин Ямал

Най-добър играч в Близкия изток: Кристиано Роналдо (Ал-Насър)

Най-добър клуб при мъжете: Пари Сен Жермен

Най-добър президент: Насер Ал-Хелаифи (Пари Сен Жермен)

Най-добро завръщане във футбола: Пол Погба (Монако и Франция)

Най-добър нападател: Ламин Ямал (Барселона и Испания)

Най-добър халф: Витиня (Пари Сен Жермен и Португалия)

Награда за футболна кариера: Хидетоши Наката и Андрес Иниеста

Най-добър млад играч: Дезире Дуе (Пари Сен Жермен и Франция)

Специална награда: Диого Жота (посмъртно)

Най-добър клуб при жените: Барселона

Най-добър спортен директор: Луиш Кампош (Пари Сен Жермен)

Най-добър футболен агент: Жорже Мендеш

Най-добър национален тим: Португалия

Най-добър клубен брандинг: ФК Лос Анджелис

Най-добър ментор: Николета Романаци

Най-добра академия: Right to dream

Най-добър създател на футболно съдържание: Билал Хадад

Снимки: Imago