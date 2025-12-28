Популярни
  2. Футбол свят
  3. Дембеле прибра поредно отличие, а Роналдо изненада Джокович с награда

Дембеле прибра поредно отличие, а Роналдо изненада Джокович с награда

  • 28 дек 2025 | 19:50
  • 723
  • 0
Дембеле прибра поредно отличие, а Роналдо изненада Джокович с награда

Звездата на Пари Сен Жермен Усман Дембеле грабна поредната си индивидуална награда за 2025 година, след като беше провъзгласен за най-добър футболист по време на 16-ата церемония на Globe Soccer Awards в Дубай.

Пълна доминация за представителите на Барселона при раздаването на наградите на Ла Лига
Пълна доминация за представителите на Барселона при раздаването на наградите на Ла Лига

Дембеле очаквано спечели приза, след като преди това получи редица други награди по-рано през годината, най-отличителните от които са „Златната топка“ и FIFA The Best. Френският национал спечели цели шест трофея с ПСЖ през 2025-а, сред които тези в Шампионската лига и Лига 1. През сезон 2024/25 нападателят се отчете с общо 37 гола и 14 асистенции на клубно и национално ниво.

Другата звезда на церемонията в Дубай беше Новак Джокович, който получи новоучредената спортна награда Globe Sports Award заради забележителната си кариера в тениса, характеризираща се най-вече с рекордните му 24 трофея от „Големия шлем“. Честта да го награди имаше футболната суперзвезда Кристиано Роналдо, а самият Джокович призна на сцената, че въобще не е знаел, че щял да получи подобен приз.

На церемонията, която беше предшествана от раздаването на годишните призове в Ла Лига, бяха раздадени още 18 награди, като ПСЖ обра повечето от важните отличия. При европейския първенец отиде не само най-важната награда, но също така тези за най-добър клуб при мъжете, най-добър халф – Витиня, най-добър млад играч – Дезире Дуе, най-добър президент – Насер Ал-Хелаифи, най-добър спортен директор – Луиш Капош. Втори по призове се нареди Барселона, който беше провъзгласен за най-добър клуб при жените, а освен това младата звезда на отбора Ламин Ямал получи две награди: за най-добър нападател и тази на името на Диего Армандо Марадона за атрактивен футбол.

Роналдо пък за пореден път беше провъзгласен за най-добър играч в Близкия изток, докато неговият представител Жорже Мендеш беше избран за най-добър футболен агент. Бившият му съотборник в селекцията на Португалия Диого Жота получи посмъртна награда, а шампионът в Лигата на нациите беше посочен като най-добър национален отбор.

Всички награди от Globe Soccer Awards 2025:

Най-добър футболист: Усман Дембеле

Новоучредена спортна награда: Новак Джокович

Специална награда „Марадона“: Ламин Ямал

Най-добър играч в Близкия изток: Кристиано Роналдо (Ал-Насър)

Най-добър клуб при мъжете: Пари Сен Жермен

Най-добър президент: Насер Ал-Хелаифи (Пари Сен Жермен)

Най-добро завръщане във футбола: Пол Погба (Монако и Франция)

Най-добър нападател: Ламин Ямал (Барселона и Испания)

Най-добър халф: Витиня (Пари Сен Жермен и Португалия)

Награда за футболна кариера: Хидетоши Наката и Андрес Иниеста

Най-добър млад играч: Дезире Дуе (Пари Сен Жермен и Франция)

Специална награда: Диого Жота (посмъртно)

Най-добър клуб при жените: Барселона

Най-добър спортен директор: Луиш Кампош (Пари Сен Жермен)

Най-добър футболен агент: Жорже Мендеш

Най-добър национален тим: Португалия

Най-добър клубен брандинг: ФК Лос Анджелис

Най-добър ментор: Николета Романаци

Най-добра академия: Right to dream

Най-добър създател на футболно съдържание: Билал Хадад

Снимки: Imago

