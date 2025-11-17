Популярни
Очаквайте в 12:00: Волейболната федерация представя новия селекционер на жените
  Най-големите мениджърски агенции твърдо против въвеждането на таван за заплати в Премиър лийг, заплашиха със съд

Най-големите мениджърски агенции твърдо против въвеждането на таван за заплати в Премиър лийг, заплашиха със съд

  17 ное 2025 | 11:05
  • 343
  • 0
Най-големите мениджърски агенции твърдо против въвеждането на таван за заплати в Премиър лийг, заплашиха със съд

Три от най-големите мениджърски агенции CAA Stellar, CAA Base и Wasserman са дали ясно да се разбере, че ще съдят Премиър лийг, ако бъдат въведен обсъждания активно в последните седмици таван на заплатите, информира “Дейли Мейл”. Гласуваното по самото предложение е планувано за този петък и ако бъде прието официално от поне 14 от всички 20 клуба в най-високото ниво на английския футбол, то ще бъде въведено официално от сезон 2025/26. Ако стане факт, това означава, че всеки тим ще може да харчи за заплати през съответния сезон точно пет пъти повече от общата сума на приходите от телевизионни права и сумата от получения награден фонд от предишния сезон от тима, който е завършил на последно място.

В настоящият вариант това ще означава, че таванът за заплати през настоящия сезон например би бил 550 милиона паунда. За сравнение в момента най-голяма сума за годишни заплати отделят от Манчестър Сити - малко над 226 милиона паунда, втори и трети са Челси и Манчестър Юнайтед със 171 млн. И двата клуба от Манчестър вече са обявили, че са против, каквато вероятно ще е позицията на тимове като Челси, Арсенал и Ливърпул, но те не са заели официални позиции по въпроса. Това означава, че ще бъде направен сериозен опит да бъде ограничена твърде голямата разлика между фонда за заплати на клубовете в челото и дъното на класирането. Така формулирано това правило предизвика доста негативни реакции, особено сред по-богатите и водещите клубове и все още няма яснота дали би могло да събере необходимите гласове, за да бъде прието.

Холанд: Това е началото на нещо голямо

Холанд: Това е началото на нещо голямо

  17 ное 2025 | 09:24
  • 725
  • 0
Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

  17 ное 2025 | 08:00
  • 7466
  • 0
От Наполи вече са преговаряли с Тиаго Мота

От Наполи вече са преговаряли с Тиаго Мота

  17 ное 2025 | 07:03
  • 3545
  • 0
Не очаквах такова начало, призна Дешан

Не очаквах такова начало, призна Дешан

  17 ное 2025 | 06:42
  • 1460
  • 0
Ребров: Смените бяха в основата на победата

Ребров: Смените бяха в основата на победата

  17 ное 2025 | 05:56
  • 2017
  • 0
Треньорът на Армения: Не сме готови за толкова силни съперници

Треньорът на Армения: Не сме готови за толкова силни съперници

  17 ное 2025 | 05:37
  • 2007
  • 2
ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

ЦСКА се разделя с едно от летните си попълнения

  17 ное 2025 | 07:31
  • 15700
  • 26
БФВ представя Марчело Абонданца като селекционер на България

БФВ представя Марчело Абонданца като селекционер на България

  17 ное 2025 | 09:23
  • 3312
  • 3
32 години от триумфа на България на "Парк де Пренс"

32 години от триумфа на България на "Парк де Пренс"

  17 ное 2025 | 09:36
  • 2297
  • 20
Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

Атанас Чернев е първият футболист, който си вкарва два автогола за националния отбор

  17 ное 2025 | 10:10
  • 6375
  • 16
Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

Германия - Словакия е гвоздеят на програмата в днешните световни квалификации

  17 ное 2025 | 08:00
  • 7466
  • 0
Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

Норвегия пак смаза Италия и "адзурите" отново ще треперят на плейофите

  16 ное 2025 | 23:39
  • 50240
  • 60