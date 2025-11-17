Най-големите мениджърски агенции твърдо против въвеждането на таван за заплати в Премиър лийг, заплашиха със съд

Три от най-големите мениджърски агенции CAA Stellar, CAA Base и Wasserman са дали ясно да се разбере, че ще съдят Премиър лийг, ако бъдат въведен обсъждания активно в последните седмици таван на заплатите, информира “Дейли Мейл”. Гласуваното по самото предложение е планувано за този петък и ако бъде прието официално от поне 14 от всички 20 клуба в най-високото ниво на английския футбол, то ще бъде въведено официално от сезон 2025/26. Ако стане факт, това означава, че всеки тим ще може да харчи за заплати през съответния сезон точно пет пъти повече от общата сума на приходите от телевизионни права и сумата от получения награден фонд от предишния сезон от тима, който е завършил на последно място.

В настоящият вариант това ще означава, че таванът за заплати през настоящия сезон например би бил 550 милиона паунда. За сравнение в момента най-голяма сума за годишни заплати отделят от Манчестър Сити - малко над 226 милиона паунда, втори и трети са Челси и Манчестър Юнайтед със 171 млн. И двата клуба от Манчестър вече са обявили, че са против, каквато вероятно ще е позицията на тимове като Челси, Арсенал и Ливърпул, но те не са заели официални позиции по въпроса. Това означава, че ще бъде направен сериозен опит да бъде ограничена твърде голямата разлика между фонда за заплати на клубовете в челото и дъното на класирането. Така формулирано това правило предизвика доста негативни реакции, особено сред по-богатите и водещите клубове и все още няма яснота дали би могло да събере необходимите гласове, за да бъде прието.