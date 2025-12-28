Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

  • 28 дек 2025 | 14:44
  • 4784
  • 3
Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

Отборът на Локомотив Пловдив гостува днес на Шумен в мач от 14-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Срещата трябва да се изиграе в зала "Младост", която абсолютно не отговаря на условия за провеждане на баскетболен мач. Още вчера от пловдивския клуб поискаха отлагане на срещата, като публикуваха официална позиция в социалните мрежи, както и снимков материал от спортното съоръжение, доказващ думите им.

Локомотив изригна срещу условията в Шумен
Локомотив изригна срещу условията в Шумен

Въпреки това до този момент те не получават съгласие за отмяна на срещата, което доведе до нова официална позиция на "смърфовете", този път с по-сериозни думи.

"Проведохме разговори с президента на БФБаскетбол г-н Георги Глушков, но въпреки това не срещнахме разбиране за отлагане на двубоя.", разкри пред Sportal.bg Христо Христев, член на УС на Локомотив Пловдив.

ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ:

"Във връзка с предстоящата баскетболна среща в зала „Младост“, гр. Шумен, заявяваме следното:
Днес проведохме поредица от разговори с президента на Българската баскетболна федерация, с членове на управителни съвети, както и с представители на Министерството на младежта и спорта, с цел да бъде разгледана възможността за отлагане или преместване на срещата поради крайно неподходящите и опасни условия в залата.

След оглед на място, документиране със снимков материал и сезиране на съответните служби, стана категорично ясно, че зала „Младост“ – Шумен не отговаря на минималните изисквания за провеждане на баскетболни срещи, включително и за детско-юношески спорт. Състоянието на настилката и общата инфраструктура създават реален и сериозен риск от травми както за нашите състезатели, така и за състезателите на домакините.

Въпреки предоставените доказателства и аргументи, получихме категоричен отказ за отлагане или преместване на срещата. Като мотив бе посочено, че решението следва да бъде взето от делегата на мача в деня на срещата.

Заявяваме ясно и недвусмислено: Ние не отказваме да играем срещата. Ние отказваме да поемем отговорност за излагането на състезатели – включително деца – на условия, които застрашават тяхното здраве и безопасност. За нас няма значение къде ще бъде преместена срещата – в друг град или дори извън страната. Ние сме готови да пътуваме и да изиграем мача при всякакви адекватни и безопасни условия. Единственото ни условие е гарантиране на сигурността на играчите.

В случай, че срещата бъде проведена в зала „Младост“ – Шумен, въпреки ясно установените рискове, и при евентуални контузии на състезатели, заявяваме, че ще потърсим пълна юридическа отговорност от всички длъжностни лица, взели или допуснали това решение, включително от представители на федерацията, компетентните комисии и делегата на срещата. Паралелно с това ще сезираме всички национални и международни институции, включително ФИБА, както и компетентните съдебни органи, с цел защита на здравето и правата на състезателите.

Настоящото становище има за цел да информира обществеността и медиите за реалната ситуация и да заяви ясно нашата позиция: безопасността на спортистите е приоритет, който не подлежи на компромис.", заявиха от Локомотив Пловдив.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Балкан разби Спартак Плевен за успешен край на годината

Балкан разби Спартак Плевен за успешен край на годината

  • 28 дек 2025 | 14:41
  • 5014
  • 0
Ръсел Уестбрук задмина легендата Меджик Джонсън по асистенции

Ръсел Уестбрук задмина легендата Меджик Джонсън по асистенции

  • 28 дек 2025 | 10:13
  • 1150
  • 0
Неделен маратон в Sesame НБЛ

Неделен маратон в Sesame НБЛ

  • 28 дек 2025 | 07:26
  • 2786
  • 0
Още девет мача в НБА се изиграха тази нощ

Още девет мача в НБА се изиграха тази нощ

  • 28 дек 2025 | 05:48
  • 5144
  • 1
Локомотив изригна срещу условията в Шумен

Локомотив изригна срещу условията в Шумен

  • 28 дек 2025 | 01:39
  • 1602
  • 1
Барцокас в съблекалнята: Видяхме таланта си, потенциала си, нивото си като отбор

Барцокас в съблекалнята: Видяхме таланта си, потенциала си, нивото си като отбор

  • 27 дек 2025 | 13:28
  • 2082
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

  • 28 дек 2025 | 10:22
  • 18920
  • 37
Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

  • 28 дек 2025 | 15:30
  • 5395
  • 1
Съперник на Лудогорец отнесе нова солена глоба от УЕФА и след второто си домакинство на “орлите”

Съперник на Лудогорец отнесе нова солена глоба от УЕФА и след второто си домакинство на “орлите”

  • 28 дек 2025 | 11:58
  • 6915
  • 2
От Табор Сежана до Балкани – Радостин Александров за раздялата в Словения и новия проект в Косово

От Табор Сежана до Балкани – Радостин Александров за раздялата в Словения и новия проект в Косово

  • 28 дек 2025 | 10:00
  • 8348
  • 12
Левски чака оферта от 2 млн. евро за една от своите звезди веднага след Нова година

Левски чака оферта от 2 млн. евро за една от своите звезди веднага след Нова година

  • 28 дек 2025 | 10:51
  • 14091
  • 22