Пълна доминация за представителите на Барселона при раздаването на наградите на Ла Лига

Представителите на Барселона осъществиха пълна доминация в наградите на Ла Лига, които бяха раздадени по време на церемонията на “Глобал Сокър Ауард” в Дубай. Наставникът на каталунците Ханзи Флик бе избран за най-добър треньор, звездата на тима Ламин Ямал пък бе отличен като най-добър сред младите играчи до 23-годишна възраст. Бразилското крило Рафиня, който бе един от играчите на Барса при спечелването на титлата през миналата година пък бе отличен като играч на сезона в испанското първенство за миналата кампания. Барселона пък напълно очаквано бе избран за отбор на сезона в Ла Лига след спечелването на титлата.

ФК Барселона беше отличен като най-добрия отбор в Ла Лига след впечатляващия си минал сезон, в който спечели титлата по категоричен начин още в първата кампания на Ханзи Флик начело на тима.

Президентът Жоан Лапорта излезе на сцената, за да приеме наградата и посочи, че каталунците искат да играят красив и атрактивен футбол, но също така помнят трудните моменти в сезона.

„Признанието, което Барса получава на тази голяма гала на Globe Soccer Awards, е огромно. Състезаваме се с вечния си съперник и играем забавен и красив футбол. Запомням, че в трудните моменти се справихме, имаше един тежък период през сезона, но Ламин, Рафиня, Педри, Балде... Ханзи им вдъхна дух на победители и голяма страст към футбола.“

Именно германецът бе отличен като най-добър треньор за кампанията 2024/25 година.

Президентът Жоан Лапорта се появи отново на сцената и изтъкна страхотния сезон на Ханзи Флик: „Той е професионалист и предава страстта си на играчите. За мен е привилегия и е много вълнуващо да получа наградата на Ханзи Флик. Заслугата е на Ханзи и на медицинския екип. Ключът към успеха му е, че се интегрира много добре в клуба и града и има невероятен екип от сътрудници. Той е страстен човек, със специална чувствителност към играчите.“

Единственият, който успя да наруши тоталната хегемония на представителите на каталунците, бе стражът на Атлетико Мадрид Ян Облак, който бе избран за вратар номер едно в испанския шампионат.

Бразилецът Рафиня бе избран за Най-добър играч в Ла Лига заради представянето си през миналия сезон. Крилото се отличи със забележителните 18 гола и 12 асистенции в 36 двубоя в шампионата.

Президентът Жоан Лапорта благодари за наградата на Рафиня: „Благодаря на Ла Лига за този приз. Рафиня ще бъде много горд. Лидерството на Рафиня е много важно, той е капитан и това, което предава на отбора, е страст и интензивност, освен таланта му. Освен това е и голмайстор. Има специален и забавен начин, по който празнува с Ламин, и е гордост да получа тази награда. Винаги се усеща, когато Рафа го няма. Той тласка съотборниците си да дават най-доброто от себе си.“

Рафиня също изпрати видеообръщение, за да благодари за отличието си за най-добър играч на Ла Лига: „Първо, извинявам се, че не мога да присъствам на тази специална гала. Искам да благодаря за това признание, което ме прави много щастлив. То е плод на моята работа и на целия отбор. Беше незабравим сезон. Бих искал да благодаря на всички отговорни лица в Ла Лига, че са следили мачовете ми през миналия сезон. Благодаря на щаба, треньора и съотборниците. Без тях това нямаше да е възможно. За мен ФК Барселона е семейство. Да нося тази фланелка и тези цветове е много специално.“

Вероятно най-голямата звезда на Барселона в момента Ламин Ямал бе отличен като Най-добър играч до 23 години в Ла Лига. Испанският национал също допринесе с отлични показатели като 15 голови подавания и 9 попадения.

Ламин Ямал излезе на сцената, за да получи приза за най-добър играч на Ла Лига до 23 години: „Щастлив съм, че наградата ми се връчва от легенда като Андрес. От малък винаги съм го гледал по телевизията. Аз съм весел и спокоен човек.“

