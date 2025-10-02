Предстоят оспорвани сблъсъци във втория кръг на Лига Европа

Популярни
Ексклузивно: Италианският стратег Джанлоренцо Бленджини в студиото на "Sportal.bg"
  • 2 окт 2025 | 07:44
  • 6971
  • 0
Днес ще се изиграят мачовете от втория кръг в основната фаза на Лига Европа. Половината от всички 18 двубои започват в 19:45 часа, а останалите стартират в 22:00 часа.

Интересът на българските фенове ще е насочен най-вече към домакинството на Лудогорец срещу Бетис. Разградчани тръгнаха с победа при визитата си на Малмьо ФФ и дори точка днес ще увеличи значително шансовете им да продължат напред в турнира.

ПАОК на Кирил Десподов не успя да надвие Макаби (Тел Авив) в първия кръг, а днес ще има много по-тежка задача като гост на Селта във Виго. Галисийци също се нуждаят от победа, след като на старта отстъпиха на Щутгарт.

Един от фаворитите за трофея Рома ще посрещне Лил с амбицията да продължи възходящото си представяне от началото на сезона. Болоня ще се опита да компенсира загубата от Астън Вила с три точки срещу Фрайбург, а Фенербахче ще търси задължителен успех срещу амбициозния Ница.

Нотингам Форест се представя кошмарно през сезона, но домакинството на Мидтиланд е шанс да тръгне в правилната посока. Астън Вила ще има трудно гостуване на Фейенорд, а Селтик и Брага е мач, в който трудно може да бъде посочен фаворит.

От останалите срещи най-сериозно внимание заслужават Базел - Щутгарт, Порто - Цървена звезда и Лион - РБ Залцбург.

