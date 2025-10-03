Порто повали Цървена звезда в последната минута

Порто удължи победната си серия от началото на сезона. В среща от втория кръг в основната фаза на Лига Европа "драконите" постигнаха драматичен успех срещу Цървена звезда с 2:1 и вече имат 9 последователни победи във всички турнири. Решаващото попадение на "До Драгао" отбеляза младата звезда на португалския гранд Родриго Мора в 90-ата минута.

Порто създаде повече положения и спечели заслужено. Звезда имаше своите шансове при някои контраатаки и дори можеше да измъкне трите точки, но в края логиката възтържествува. Отборът на Франческо Фариоли е един от седемте в Лига Европа с пълен актив, а "звездашите" са в долната половина на класирането.

Порто взе преднина още в 8-ата минута с попадение от дузпа на Вилиам Гомеш. Нарушението в наказателното поле извърши Франклин Учена срещу Дениз Гюл, а от бялата точка Вилиам Гомеш прати Матеуш в обратния ъгъл.

Порто имаше и други положения до средата на първата част, която премина ицяло под диктовката на "драконите". В 32-рата минута обаче Цървена звезда стигна до изравнителен гол благодарение на Василие Костов. 17-годишният талант посрещна с мощен шут една отбита топка и я заби под напречната греда, като стана най-младият автор на гол за "червено-белите" в евротурнирите.

През второто полувреме Порто усили натиска към вратата на сърбите, но гол така и не падаше. Малко преди изтичането на редовното време резервата Бруно Дуарте направи непростим пропуск за Звезда, а в ответната атака домакините стигнаха до победата. Пепе Акино се отскубна по левия фланг и подаде на празна врата на Родриго Мора, който нямаше как да сгреши.

Следващият мач на Порто в Лига Европа е гостуване на Нотингам Форест, а Цървена звезда ще отново ще играе в Португалия, но този път срещу Брага.