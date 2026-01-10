Челси ще трябва да внимава в лондонско дерби за ФА Къп

Чарлтън и Челси ще се изправят един срещу друг в мач от третия кръг на ФА Къп за сезон 2025/2026. Срещата е насрочена за 10 януари 2026 г. от 22:00 часа на стадион "Дъ Вали". Двубоят ще бъде част от най-старото футболно състезание в света, като отборът от Чемпиъншип ще се опита да поднесе изненада срещу гранда от Премиър лийг. Феновете очакват интересен сблъсък между двата лондонски клуба.

Челси е абсолютен фаворит в този сблъсък, най-малкото заради звездите, с които разполага в състава си. "Сините" не могат да си позволят грешна стъпка, макар този турнир да не е сред основните приоритети за клуба. Толкова ранно отпадане, от отбор от второто ниво на английския футбол, няма да се приеме добре от феновете. Още повече, че този мач е шанс за новия наставник Лиъм Росиниър да запише първата си победа начело на отбора. Играчите пък получават добра възможност да си върнат самочувствието след неубедителните резултати напоследък.

От друга страна обаче това е своеобразно лондонско дерби, а в подобни двубои, особено пък в турнир като ФА Къп, много често сме виждали фаворитите да страдат. Така че Челси ще трябва да подходи максимално концентрирано, ако не иска да получи звучен шамап, както много пъти се е случвало именно в този турнир, в който по-малките клубове искат да се докажат на голямата сцена.

Чарлтън идва в този двубой след смесени резултати в последните си пет мача в Чемпиъншип. Отборът записа една победа, две равенства и две загуби. В последния си мач "червените" завършиха наравно 2:2 с Блекбърн (на 04.01.2026), преди това направиха 1:1 с Ковънтри (на 01.01.2026). Преди това имаше две поредни загуби - от Портсмут с 1:2 (на 29.12.2025) и от Норич с 0:1 (на 26.12.2025). Единствената им победа дойде срещу Оксфорд Юнайтед с 1:0 (на 20.12.2025).

От своя страна, Челси също не е в най-добрата си форма, като записа три равенства и две загуби в последните си пет мача в Премиър лийг. "Сините" загубиха последния си мач срещу Фулъм с 1:2 (на 07.01.2026), преди това направиха 1:1 с Манчестър Сити (на 04.01.2026) и 2:2 с Борнемут (на 30.12.2025). Загубиха от Астън Вила с 1:2 (на 27.12.2025) и завършиха 2:2 с Нюкасъл (на 20.12.2025).

Двата клуба имат богата история на срещи помежду си. Досега са изиграли цели 71 мача, в които Челси има леко преимущество от 32 победи, 17 равенство и 22 загуби. В последните им пет сблъсъка "сините" доминират, като имат 4 победи и 1 равенство. Статистиката е на страната на състава от "Стамфорд Бридж" и когато говорим за мачовете между двата състава за ФА Къп. Досега това се е случвало два пъти, като и в двата случая краен победител е Челси.

Челси почти сигурно ще направи леки ротации в състава си. Допълнително влияние оказва и фактът, че това е първият мач на Лиъм Росинийр начело, като той със сигурност ще има едно наум и за доста по-важния първи полуфинал за Купата на лигата с Арнесал, който предстои другата седмица. Наставникът със сигурност няма да може да разчита на наказания Марк Кукурея, който се очаква да бъде заменен от Джорел Хато. Шанс за изява вероятно ще получат и играчи като Джош Ачемпонг и вратарят Филип Йоргенсен, който по принцип пази в мачовете за купите.