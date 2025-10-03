Популярни
Селта обърна ПАОК и Десподов

  • 3 окт 2025 | 00:10
  • 794
  • 0

Селта победи ПАОК с 3:1 в домакинството си от 2-рия кръг на основната фаза на Лига Европа. Съставът от Виго трябваше да прави обрат, след като получи гол още в 7-ата минута, дело на Йоргос Якумакис, но стигна до успеха с попадения на Яго Аспас в 45-ата, Борха Иглесиас в 53-тата и Вилиот Сведберг в 71-вата минута.

Българският национал Кирил Десподов бе титуляр за състава от Солун, но не бе на познатото ниво и бе заменен в 70-ата минута от Андрия Живкович.

ПАОК пръв взе преднина още в 7-ата минута. Янис Константелиас отне топката в близос до наказателното поле на съперника, стреля от малък ъгъл, ударът му бе спасен, но Якумакис бе на правилното място, за да отбележи за 0:1.

В края на първото полувреме обаче Селта възстанови равенството. Оскар Мингеса центрира отляво и Яго Аспас бе точен с глава за 1:1.

В 53-тата минута домакините направиха пълен обрат. Сведберг бе изведен зад защитата и пропусна да отбележи сам срещу вратаря. Борха Иглесиас обаче притича и довкара отбитата топка за 2:1.

В 70-ата минута Сведберг сложи точка на спора. Той получи пас в коридор и този път хладнокръвно прати кълбото в мрежата за 3:1.

С този успех Селта взе първите си три точки и излезе на 13-тото място в таблицата. ПАОК остава с 1 спечелена точка на 28-ата позиция в класирането.

Снимки: Gettyimages

