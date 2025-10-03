Популярни
  3. Динамо (Загреб) поведе колоната в Лига Европа след обрат срещу Макаби (Тел Авив)

  • 3 окт 2025 | 01:20
Отборът на Динамо (Загреб) осъществи бърз обрат и спечели с 3:1 като гост на Макаби (Тел Авив) в двубоя помежду им от втория кръг на основната фаза на Лига Европа, който се изигра в сръбския град Бачка Топола.

В 14-ата минута Сайед Абу Фарчи се възползва от асистенция на Бен Ледерман, за да даде аванс на израелците. Той обаче се задържа само две минути, тъй като Матео Лисица веднага успя да възстанови равенството със страховит шут от границата на наказателното поле. В 19-ата минута Деян Любичич направи обрата пълен, разписвайки се след пас на Морис Валинчич. В 71-вата минута атакуващият халф получи подаване от Дион Бельо и с техничен удар от голямо разстояние отбеляза втория си гол в двубоя, с който сложи и точка на спора.

Така Динамо не само, че събра пълен актив от 6 точки, но и поведе в класирането на Лига Европа благодарение на головата си разлика, след като и през миналата седмица спечели с 3:1 срещу Фенербахче. 29-ият в подреждането Макаби пък остана само с 1 точка, дошла от нулевото реми с ПАОК.

Снимки: Imago

