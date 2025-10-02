След като падна от Лудогорец, Малмьо рухна и в Чехия

След като в първия кръг загуби от Лудогорец (1:2), сега отборът на Малмьо допусна второ поражение, при това доста по-тежко - 0:3 срещу Виктория (Пилзен). Мачът беше от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. След него чехите вече са с 4 точки, тъй като на старта направиха 1:1 срещу Ференцварош.

Футболистите на Виктория нанесоха своя удар в последните десетина минути на първото полувреме, когато вкараха два гола. Матей Видра реализира първия в 34-тата минута, а в 44-тата нигериецът Рафиу Дуросинми заби втория.

Между двете попадения Йонсен от състава на Малмьо беше изгонен за два жълти картона.

Улеснени и от численото си предимство, домакините увеличиха още повече преднината си в 53-тата, когато Карел Спачил също беше точен.

Четири минути по-късно иракчанинът в състава на чехите Мерхас Доски получи директен червен картон, но това по никакъв начин не помогна на шампиона на Швеция до края на двубоя. Даже в последните секунди отстранен беше още един от скандинавците - Даниел Гудьонсен, който е син на познатия Ейдур Гудьонсен.

В следващия кръг на 23 октомври Виктория ще пътува до Вечния град за двубой срещу Рома, а Малмьо ще посрещне Динамо (Загреб).