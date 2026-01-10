Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Дембеле иска мегаломански нов договор от ПСЖ

Дембеле иска мегаломански нов договор от ПСЖ

  • 10 яну 2026 | 05:24
  • 1001
  • 1
Дембеле иска мегаломански нов договор от ПСЖ

Договорът на Усман Дембеле е валиден за още два сезона и половина, тоест до юни 2028 г., но ПСЖ иска да си осигури подновяването на контракта на една от основните си звезди възможно най-скоро. Въпреки това, според Footmercato, не се очакват лесни преговори с носителя на „Златната топка“, който, според същия източник, ще отхвърли първото предложение на парижани.

Изданието допълва, че 28-годишният френски нападател – който навършва 29 през май – изисква значително по-висока заплата в сравнение с тази, която получава в момента (около 18 милиона евро).

Ключов за успеха на отбора на Луис Енрике, френският национал е „в най-добрата възможна позиция“ да обсъди подновяването на договора си.

Footmercato съобщава, че първоначалната оферта на ПСЖ е около 30 милиона евро годишно, сума, която се смята за недостатъчна от представителите на играча.

През октомври, при завръщането си на терена след контузия, Дембеле коментира бъдещето си в клуба: „Чувствам се добре, малко по малко възвръщам усещанията си. (...) Докато имам желание, ще бъда в ПСЖ. Щастлив съм да отпразнувам своя 100-тен мач за клуба с гол. Надявам се да продължа по този път.“

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Алжир потърси брата на Килиан Мбапе

Алжир потърси брата на Килиан Мбапе

  • 10 яну 2026 | 01:30
  • 756
  • 0
Изчисленията показват: Арсенал е с 87% шанс за титлата в Англия

Изчисленията показват: Арсенал е с 87% шанс за титлата в Англия

  • 10 яну 2026 | 01:01
  • 1210
  • 1
Филип Кръстев и Оксфорд продължават с дузпи за ФА Къп

Филип Кръстев и Оксфорд продължават с дузпи за ФА Къп

  • 10 яну 2026 | 00:30
  • 2843
  • 1
Реал Сосиедад пречупи Хетафе след късна драма

Реал Сосиедад пречупи Хетафе след късна драма

  • 10 яну 2026 | 00:14
  • 634
  • 0
Айнтрахт и Борусия (Д) сътвориха истински трилър в първия мач за годината

Айнтрахт и Борусия (Д) сътвориха истински трилър в първия мач за годината

  • 9 яну 2026 | 23:37
  • 4433
  • 0
Мароко тушира Камерун по пътя към 1/2-финалите, Браим Диас с нов гол

Мароко тушира Камерун по пътя към 1/2-финалите, Браим Диас с нов гол

  • 9 яну 2026 | 23:00
  • 4934
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Неудържим Везенков отново се разправи с Байерн Мюнхен

Неудържим Везенков отново се разправи с Байерн Мюнхен

  • 9 яну 2026 | 23:17
  • 8864
  • 11
Пирин има нов собственик

Пирин има нов собственик

  • 9 яну 2026 | 19:40
  • 19464
  • 39
Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

  • 9 яну 2026 | 15:08
  • 29032
  • 170
Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

  • 9 яну 2026 | 13:20
  • 23055
  • 25
Везенков с нов връх в кариерата си

Везенков с нов връх в кариерата си

  • 10 яну 2026 | 00:20
  • 2620
  • 0
Катастрофа за Цървена звезда, Барса не прости на Партизан в Евролигата

Катастрофа за Цървена звезда, Барса не прости на Партизан в Евролигата

  • 9 яну 2026 | 23:38
  • 5033
  • 0