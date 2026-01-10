Дембеле иска мегаломански нов договор от ПСЖ

Договорът на Усман Дембеле е валиден за още два сезона и половина, тоест до юни 2028 г., но ПСЖ иска да си осигури подновяването на контракта на една от основните си звезди възможно най-скоро. Въпреки това, според Footmercato, не се очакват лесни преговори с носителя на „Златната топка“, който, според същия източник, ще отхвърли първото предложение на парижани.

Изданието допълва, че 28-годишният френски нападател – който навършва 29 през май – изисква значително по-висока заплата в сравнение с тази, която получава в момента (около 18 милиона евро).

Ключов за успеха на отбора на Луис Енрике, френският национал е „в най-добрата възможна позиция“ да обсъди подновяването на договора си.

Footmercato съобщава, че първоначалната оферта на ПСЖ е около 30 милиона евро годишно, сума, която се смята за недостатъчна от представителите на играча.

През октомври, при завръщането си на терена след контузия, Дембеле коментира бъдещето си в клуба: „Чувствам се добре, малко по малко възвръщам усещанията си. (...) Докато имам желание, ще бъда в ПСЖ. Щастлив съм да отпразнувам своя 100-тен мач за клуба с гол. Надявам се да продължа по този път.“

Снимки: Imago