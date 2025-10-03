Буендия и Макгин отново се превърнаха в герои за Астън Вила

Отборът на Астън Вила спечели с 2:0 при гостуването си на Фейенорд в един от най-вълнуващите сблъсъци от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. С основна заслуга и за този успех бяха Емилиано Буендия и капитанът Джон Макгин, които отбелязаха три от четирите гола при победите с 1:0 над Болоня и с 3:1 над Фулъм през миналата седмица.

Двубоят започна с много дискусионна ситуация, тъй като в 13-ата минута Анел Ахмедходжич фаулира откъсващия се Оли Уоткинс пред наказателното поле. Главният съдия Раде Обренович получи сигнал да прегледа ситуацията с ВАР, но отказа да промени жълтия картон на червен, вярвайки, че босненецът не е бил последен в своята защита. В 31-вата минута реферът отново имаше важна намеса, тъй като не призна гол на Аясе Уеда в полза на домакините заради фал в атака на Цуйоши Уатанабе срещу Мати Кеш при изпълнение на корнер.

В 52-рата минута и гредата не позволи резултатът да бъде открит след удар на Еван Гесон. Така се стигна до 61-вата минута, когато Бубакар Камара подаде топката на Буендия, който от границата на наказателното поле я прати в мрежата със своя хубав шут. В 79-ата минута бирмингамци вкараха и второ попадение. Тогава резервата Донийл Мален направи пробив, с който нахлу в наказателното поле. След като топката най-после му беше избита, тя отиде право при Макгин, който се разписа, оформяйки крайния резултат.

Така Астън Вила записа втората си поредна победа в турнира след тази над Болоня, а Фейенорд отново загуби, след като преди седмица отстъпи с 0:1 на Брага.