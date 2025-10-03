Нотингам пак се издъни при завръщането на европейския футбол на “Сити Граунд”

Двукратният шампион на Европа Нотингам Форест понесе нов удар по самочувствието си, след като загуби с 2:3 от Мидтиланд вкъщи в среща от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. Така английският тим остава без победа при новия мениджър Анге Постекоглу - вече шест срещи, от които пораженията са четири.

Това беше първи европейски двубой на “Сити Граунд” от 1986-а година насам и очакванията на феновете не бяха оправдани, заради което в течение на двубоя те започнаха да освиркват наставника.

Отборът от Премиър лийг беше наказан при две статични положения и една контраатака в последните минути, когато повечето играчи се бяха изтеглили напред. До 88-ата минута резултатът беше 1:2, а два гола на Форест не бяха зачетени заради засади. После датчаните вкараха трето попадение и макар скоро след това да последва нов гол за Нотингам, английският тим остана с празни ръце.

За Мидтиланд успехът е втори след 2:0 над Щурм (Грац) в първия кръг, а домакините са с една точка заради 2:2 срещу Бетис.

Нотингам се оказа догонващ в 18-ата минута, когато Усман Диао даде аванс на сребърния медалист на Дания.

Форест много бързо изравни - чрез Дан Ндой в 22-рата, но още по-бързо гостите пак излязоха напред след попадение на Мадс Сьоренсен.

После усилията на играчите на Постекоглу да изравнят не дадоха резултат, а в 88-ата Валдемар Бисков дори вкара за 3:1 в полза на Мидтиланд.

Надеждите бяха върнати след точно изпълнена дузпа от Крис Ууд в добавено време, но до друг гол така и не се стигна.

В следващия кръг на 23 октомври Нотингам Форест ще е домакин на Порто, а Мидтиланд ще се изправи на неутрален терен срещу Макаби (Тел Авив).