  Йънг Бойс пречупи ФКСБ още до почивката

  • 2 окт 2025 | 22:11
Йънг Бойс постигна първа победа в основната фаза на Лига Европа. След тежкото домакинско поражение с 1:4 от Панатинайкос, отборът от Берн компенсира с три точки при визитата си на ФКСБ. Швейцарците се наложиха с 2:0 на "Арена Национала", а и двата гола отбеляза Жоел Монтейро още преди почивката.

ФКСБ имаше късмет като гост на Го Ахед Ийгълс и спечели с 1:0, но днес се изправи срещу по-стойностен съперник, който не беше настроен да раздава подаръци.

От самото начало Йънг Бойс беше отборът, който показа, че ще търси победата. Швейцарците излязоха напред в 11-тата минута с гол на Жоел Монтейро. Атаката на гостите започна от десния фланг, а след ниското центриране на Сайди Янко защитата на ФКСБ остави непокрит Монтейро и той простреля Щефан Търновану. Голът падна в момент, в който домакините бяха с човек по-малко, след като Малком Еджума се контузи, а Флорин Танасе още не беше влязъл на неговото място.

Йънг Бойс продължи да доминира, но Търновану направи впечатляващо спасяване след удар на Армин Гигович. В 36-ата минута дълъг пас на Едмилсон Фернандеш намери Монтейро, който напредна и с изстрел по диагонала удвои аванса на Йънг Бойс. Секунди преди почивката ФКСБ можеше да получи и трети гол, но Крис Бедия шутира покрай вратата.

На полувремето наставникът на румънците Елиас Хараламбус предприев тройна смяна и в игра се появиха Дариус Олару, Юри Чизоти и Даниел Бирлигеа. Отборът обаче така и не намираше начин да стигне до чисто положение пред Марвин Келер. Футболистите на Йънг Бойс умело контролираха средата на терена и не позволяваха на съперника да създаде напрежение пред вратата им.

Най-близо до попадение за ФКСБ беше Денис Политик в 67-ата минута, но Келер поправи грешката на защитниците пред себе си. В оставащото време румънците продължиха да атакуват хаотично и не съумяха да направят нищо интересно.

