Три дузпи не стигнаха на Рома да избегне домакинска загуба от Лил

Отборът на Рома допусна злощастна загуба с 0:1 като домакин на Лил в един от най-интригуващите двубои от втория кръг на Лига Европа.

Единственото попадение беше отбелязано още в шестата минута на мача, когато Хакон Арнар Харалдсон се възползва от грешки на Константинос Цимикас и Нийл Ел Айнауи, като се разписа с мощен шут. През останалата част от първото полувреме „вълците“ отправиха редица удари, но те се оказаха несполучливи. Най-близо до изравняване на резултата те бяха в 35-ата минута, когато удар на Цимикас беше спасен, а шут на Ел Айнауи беше изчистен от голлинията.

HARALDSSON WITH A BANGER AGAINST ROMA! 🇮🇸🚀 pic.twitter.com/5lr7r1xwWj — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) October 2, 2025

През втората част домакините продължиха да търсят гол, с който да избегнат загубата. Така се стигна до 80-ата минута, когато настъпи серия от драматични моменти. Първи съдията се допита до ВАР, за да отсъди дузпа за „джалоросите“ заради игра с ръка на Аиса Манди. Берке Йозер успя да спаси слабото изпълнение на резервата Артьом Довбик от бялата точка, но се стигна до пребиване на дузпата заради преждевременно нахлуване в наказателното поле на влезлия от пейката Ромен Перо , който първи стигна до избитата топка. При втория си опит нападателят стреля по абсолютно същия начин и отново дузпата му беше отразена, но се стигна до нейно трето изпълнение поради неправилно позициониране на Йозер. При третия опит с удара се нагърби Матиас Соуле, който смени посоката, но вратарят спаси и неговото изпълнение, гарантирайки победата на своя тим.

❌ Artem Dovbyk

❌ Artem Dovbyk

❌ Matias Soule



Three times Roma took their penalty against Lille.



Each time, Berke Ozer saved it. pic.twitter.com/fQTGvx0432 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 2, 2025

Така Лил записа втора поредна победа в Лига Европа след тази с 2:1 над Бран, а Рома допусна първата си загуба в турнира, след като миналата седмица спечели с 2:1 срещу друг френски тим – Ница.

