Първи разговори лице в лице между Солскяер и Манчестър Юнайтед

Оле Гунар Солскяер ще проведе първата си среща лице в лице с ръководството на Манчестър Юнайтед в събота, на която ще се обсъжда позицията на временен старши треньор.

Ман Юнайтед обещава 4 млн. евро на Солскяер за класиране в топ 4

Според информация на Sky Sports друг кандидат за поста – Майкъл Карик – вече е имал среща с клубното ръководство по-рано тази седмица, за да разговаря за ролята.

Манчестър Юнайтед търси решение за остатъка от сезона, след като в понеделник клубът прекрати разочароващия 14-месечен престой на Рубен Аморим.

Няма да има тандем между Солскяер и Карик в Манчестър Юнайтед

Рууд ван Нистелрой и настоящият временен наставник Дарън Флетчър също бяха разглеждани като опции за поста, но Солскяер и Карик остават водещите имена в плановете на клуба.

Въпреки това, ръководството подхожда търпеливо към процеса, като на този етап изглежда малко вероятно ново назначение да бъде направено преди двубоя от ФА Къп срещу Брайтън в неделя.

В петък Дарън Флетчър заяви, че не е водил нови разговори относно бъдещето си в Манчестър Юнайтед, докато се подготвя за втория си мач като временен старши треньор срещу Брайтън.

Юнайтед показа енергична игра в първия мач под ръководството на Флетчър, но в крайна сметка стигна само до равенство 2:2 като гост на закъсалия Бърнли в сряда. Срещата бе наблюдавана от трибуните от изпълнителния директор Омар Берада и спортния директор Джейсън Уилкокс.

Снимки: Imago