Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Първи разговори лице в лице между Солскяер и Манчестър Юнайтед

Първи разговори лице в лице между Солскяер и Манчестър Юнайтед

  • 10 яну 2026 | 08:18
  • 1860
  • 5
Първи разговори лице в лице между Солскяер и Манчестър Юнайтед

Оле Гунар Солскяер ще проведе първата си среща лице в лице с ръководството на Манчестър Юнайтед в събота, на която ще се обсъжда позицията на временен старши треньор.

Ман Юнайтед обещава 4 млн. евро на Солскяер за класиране в топ 4
Ман Юнайтед обещава 4 млн. евро на Солскяер за класиране в топ 4

Според информация на Sky Sports друг кандидат за поста – Майкъл Карик – вече е имал среща с клубното ръководство по-рано тази седмица, за да разговаря за ролята.

Манчестър Юнайтед търси решение за остатъка от сезона, след като в понеделник клубът прекрати разочароващия 14-месечен престой на Рубен Аморим.

Няма да има тандем между Солскяер и Карик в Манчестър Юнайтед
Няма да има тандем между Солскяер и Карик в Манчестър Юнайтед

Рууд ван Нистелрой и настоящият временен наставник Дарън Флетчър също бяха разглеждани като опции за поста, но Солскяер и Карик остават водещите имена в плановете на клуба.

Въпреки това, ръководството подхожда търпеливо към процеса, като на този етап изглежда малко вероятно ново назначение да бъде направено преди двубоя от ФА Къп срещу Брайтън в неделя.

В петък Дарън Флетчър заяви, че не е водил нови разговори относно бъдещето си в Манчестър Юнайтед, докато се подготвя за втория си мач като временен старши треньор срещу Брайтън.

Юнайтед показа енергична игра в първия мач под ръководството на Флетчър, но в крайна сметка стигна само до равенство 2:2 като гост на закъсалия Бърнли в сряда. Срещата бе наблюдавана от трибуните от изпълнителния директор Омар Берада и спортния директор Джейсън Уилкокс.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Манчестър Сити ще си връща самочувствието във ФА Къп

Манчестър Сити ще си връща самочувствието във ФА Къп

  • 10 яну 2026 | 07:33
  • 2389
  • 3
Барселона смята да задържи Рашфорд

Барселона смята да задържи Рашфорд

  • 10 яну 2026 | 07:02
  • 3541
  • 4
Обрат: Винисиус е готов да преподпише с Реал

Обрат: Винисиус е готов да преподпише с Реал

  • 10 яну 2026 | 06:02
  • 3574
  • 1
Кои са десетте треньори, похарчили най-много пари през последните 10 години

Кои са десетте треньори, похарчили най-много пари през последните 10 години

  • 10 яну 2026 | 05:40
  • 3118
  • 0
Дембеле иска мегаломански нов договор от ПСЖ

Дембеле иска мегаломански нов договор от ПСЖ

  • 10 яну 2026 | 05:24
  • 5036
  • 1
Кийн нападна сър Алекс: Той все още витае наоколо като лоша миризма

Кийн нападна сър Алекс: Той все още витае наоколо като лоша миризма

  • 10 яну 2026 | 04:59
  • 3950
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо церемонията за “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Очаквайте на живо церемонията за “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 09:45
  • 71
  • 0
Манчестър Сити ще си връща самочувствието във ФА Къп

Манчестър Сити ще си връща самочувствието във ФА Къп

  • 10 яну 2026 | 07:33
  • 2389
  • 3
Барселона смята да задържи Рашфорд

Барселона смята да задържи Рашфорд

  • 10 яну 2026 | 07:02
  • 3541
  • 4
Челси ще трябва да внимава в лондонско дерби за ФА Къп

Челси ще трябва да внимава в лондонско дерби за ФА Къп

  • 10 яну 2026 | 07:55
  • 1899
  • 1
Сезонът в Sesame НБЛ продължава с три двубоя

Сезонът в Sesame НБЛ продължава с три двубоя

  • 10 яну 2026 | 07:20
  • 2322
  • 0