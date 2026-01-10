Популярни
Барселона смята да задържи Рашфорд

  • 10 яну 2026 | 07:02
  • 941
  • 1
Барселона възнамерява да задържи Маркъс Рашфорд в състава си за сезон 2026/27. Според испанския вестник AS, английският национал, който има седем гола и 11 асистенции в 26 мача този сезон, е убедил каталунските ръководители и има одобрението на Ханзи Флик да продължи да носи екипа на „блаугранас“.

Сега дилемата пред Барса е свързана с формулата на сделката: или да активират опцията за закупуване, фиксирана на 30 милиона евро, или да се опитат да убедят Манчестър Юнайтед да удължи наема за още един сезон.

Оставането на Рашфорд може да се отрази на бъдещето на Ансу Фати, който губи място в Монако и вижда завръщането си на "Камп Ноу" все по-сложно. Що се отнася до Рашфорд, нападателят е доволен в Барселона, показва добро отношение дори когато не е титуляр и гледа с добро око на възможността да удължи връзката си с каталунския клуб, било то за постоянно или чрез нов наем.

