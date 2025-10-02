Популярни
Панатинайкос допусна шокиращ обрат

  • 2 окт 2025 | 22:21
  • 1230
  • 0

Натрупалият увереност Панатинайкос беше неприятно изненадан от Го Ахед Ийгълс насред Атина в мач от втория кръг на Лига Европа. Гръцкият гранд водеше с 1:0 до четвърт час преди края и имаше шансове за втори гол, но след това допусна болезнен обрат за крайното 1:2.

В първия кръг седмица по-рано “детелините” бяха разгромили Йънг Бойс с 4:1 като гости, а носителят на Купата на Нидерландия беше отстъпил вкъщи на ФКСБ с 0:1. Това създаде очаквания сред феновете на Панатинайкос, че и тази среща ще бъде спечелена.

И всичко си течеше добре за отбора от гръцката столица, тъй като той мачкаше противника и само за първата част отправи 18 удара. През второто това се случи в още 15 случая, като при един от тях - в 55-ата, Карол Швидерски най-накрая донесе очаквания домакински аванс.

Панатинайкос продължаваше да натиска, а времето минаваше. За изненада на почти всички, в 75-ата Го Ахед Ийгълс изравни чрез Милан Смит.

След още седем минути същият футболист даже заби втори гол за своите, с което мачът тръгна в друга посока.

В крайна сметка ПАО не успя дори да изравни и успехът беше за нидерландците.

В следващия кръг след три седмици пред Панатинайкос идва ново нидерландско предизвикателство - гостуване на Фейенорд. Го Ахед Ийгълс пък ще премери сили с Астън Вила.

