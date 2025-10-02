Актюркоглу изведе Фенербахче до първа победа в Лига Европа

Фенербахче записа първата си победа в основната фаза на Лига Европа. В мач от 2-рия кръг турският гранд победи с 2:1 състава на Ница. Героят за домакините бе Керем Актюркоглу, който реализира двата гола за успеха в 3-тата и 25-тата минута. За гостите се разписа Кевин от дузпа в 37-ата минута.

Мачът започна отлично за Фенербахче. Още в 3-тата минута Актюркоглу получи перфектен пас зад защитата и останал очи в очи с вратаря реализира за 1:0.

В 25-ятя минута отново Актюркоглу бе в прегръдките на съотборниците си. Той получи топката на скорост в наказателното поле, освободи си пространство, стреля и с доза шанс топката се озова за втори път в мрежата за 2:0.

В 37-ата минута Ница се върна в мача с гол от дузпа. Милан Шкриняр изрита в гръб Кевин и съдията посочи бялата точка, а бразилецът реализира наказателния удар за 2:1.

С този успех Фенербахче записа първи три точки в актива си и заема 18-ото място във временното класиране. Ница пък остава без точков актив и се намира на 33-тото място.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages