Бран изтръгна трите точки срещу Утрехт

Бран записа първата си победа в основната фаза на Лига Европа. Норвежкият тим се наложи с 1:0 над Утрехт в среща от втория кръг с гол на Саевар Магнусон в 41-вата минута..

Срещата бе доста равностойна, с положения и пред двете врати. Домакините обаче успяха да материализират една от възможностите си и това се оказа достатъчно.

В 41-вата минута Феликс Мюре центрира от аутлинията и намери Саевар Магнусон, той отправи удар в близкия ъгъл и след рикошет топката се оплете в мрежата.

С този успех Бран вече има 3 точки в актива си и се намира на 16-ото място в таблицата. Утрехт пък се намира на предпоследното 35-о място с нулев актив.

Снимки: Imago