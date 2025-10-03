Базел сломи Щутгарт с помощта на изключителния си вратар

Базел наказа Щутгарт с 2:0 на свой терен в среща от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. Резултатът обаче не отразява събитията на терена, защото германците имаха много повече положения, но никой не успя да преодолее изумителния вратаря Марвин Хитц, който даже спаси дузпа. В същото време шампионът на Швейцария удари в началото и после в края след попадения на Албиан Айети (3’) и Моритц Брошински (84’).

Тимът на Щутгарт пропусна да изравни в 29-ата от бялата точка, когато 38-годишният Хитц спаси удара на Ермедин Демирович. После в срещата последваха още много атаки и близо 30 удара на “швабите”, но топката така и не стигна до мрежата на вратата на Базел.

Шест минути преди края Джердан Шакири центрира перфектно към Брошински за втория гол, който реши всичко.

За Базел това са първи точки, тъй като на старта отборът загуби с 1:2 от друг германски представител - Фрайбург. Щутгарт също е с един успех на сметката си след 2:1 над Селта.

В следващия кръг на 23 октомври Базел ще гостува на Лион, а на Щутгарт предстои нова визита - на Фенербахче.