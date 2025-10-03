Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Базел
  3. Базел сломи Щутгарт с помощта на изключителния си вратар

Базел сломи Щутгарт с помощта на изключителния си вратар

  • 3 окт 2025 | 00:28
  • 206
  • 0

Базел наказа Щутгарт с 2:0 на свой терен в среща от втория кръг на основната фаза на Лига Европа. Резултатът обаче не отразява събитията на терена, защото германците имаха много повече положения, но никой не успя да преодолее изумителния вратаря Марвин Хитц, който даже спаси дузпа. В същото време шампионът на Швейцария удари в началото и после в края след попадения на Албиан Айети (3’) и Моритц Брошински (84’).

Тимът на Щутгарт пропусна да изравни в 29-ата от бялата точка, когато 38-годишният Хитц спаси удара на Ермедин Демирович. После в срещата последваха още много атаки и близо 30 удара на “швабите”, но топката така и не стигна до мрежата на вратата на Базел.

Шест минути преди края Джердан Шакири центрира перфектно към Брошински за втория гол, който реши всичко.

За Базел това са първи точки, тъй като на старта отборът загуби с 1:2 от друг германски представител - Фрайбург. Щутгарт също е с един успех на сметката си след 2:1 над Селта.

В следващия кръг на 23 октомври Базел ще гостува на Лион, а на Щутгарт предстои нова визита - на Фенербахче.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

  • 2 окт 2025 | 23:56
  • 5249
  • 0
Три дузпи не стигнаха на Рома да избегне домакинска загуба от Лил

Три дузпи не стигнаха на Рома да избегне домакинска загуба от Лил

  • 2 окт 2025 | 21:56
  • 9939
  • 9
Брага тресна Селтик в Глазгоу

Брага тресна Селтик в Глазгоу

  • 2 окт 2025 | 21:55
  • 1053
  • 0
Райо Валекано не даде шанс на шампиона на Северна Македония

Райо Валекано не даде шанс на шампиона на Северна Македония

  • 2 окт 2025 | 21:55
  • 776
  • 0
След като падна от Лудогорец, Малмьо рухна и в Чехия

След като падна от Лудогорец, Малмьо рухна и в Чехия

  • 2 окт 2025 | 21:48
  • 1140
  • 0
Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 23:57
  • 18281
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

  • 2 окт 2025 | 21:41
  • 51109
  • 179
Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

  • 2 окт 2025 | 23:50
  • 13516
  • 3
Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

  • 2 окт 2025 | 18:26
  • 28350
  • 10
Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

  • 2 окт 2025 | 15:04
  • 24290
  • 24
Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 23:57
  • 18281
  • 6
Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

  • 2 окт 2025 | 23:56
  • 5249
  • 0