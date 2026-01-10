Манчестър Сити ще си връща самочувствието във ФА Къп

Манчестър Сити ще посрещне Екзитър в мач от третия кръг ФА Къп на 10 януари 2026 г. Двубоят ще започне от 17:00 часа на стадион "Етихад". Това е среща от най-стария футболен турнир в света, където отборът от Премиър лийг ще се изправи срещу доста по-непретенциозен представител от Лига 1 (третото ниво на английския футбол). "Гражданите" са абсолютен фаворит, но в този турнир сме виждали какви ли не изненади, така че ще видим какво ще се случи.

Сити определено ще иска да си върне самочувствието днес с изразителна победа срещу далеч по-непретенциозния си съперник. Многомилионната селекция на Джосеп Гуардиола няма право на грешка и всички очаквания са за лесен успех. Освен това "гражданите" имат и домакинското предимство на своя страна. Единствено подценяване може да изиграе лоша шега на Сити. В противен случай очакваме лесна и убедителна победа, която да върне настроението в отбора преди следващите тежки сблъсъци в Премиър лийг.

Манчестър Сити идва в този двубой след серия от пет мача без загуба, но с три последователни равенства в Премиър лийг. "Гражданите" завършиха наравно с Брайтън (1:1) на 7 януари, преди това с Челси (1:1) на 4 януари и със Съндърланд (0:0) на 1 януари. Преди тези равенства, отборът на Сити постигна две победи - срещу Нотингам Форест (2:1) на 27 декември и срещу Уест Хам (3:0) на 20 декември.

От друга страна, Екзитър показва добра форма в последните си мачове в Лига 1, с три победи и едно равенство от последните пет срещи. Те завършиха наравно с Хъдърсфийлд (2:2) на 4 януари, преди това победиха Лутън (1:0) на 1 януари и АФК Уимбълдън (1:0) на 29 декември. Единствената им загуба дойде срещу Кардиф Сити (1:0) на 26 декември, а преди това разгромиха Барнзли с 3:0 на 20 декември.

Любопитен факт е, че тези два отбора никога досега не са се срещали в официален мач. Това ще бъде първи такъв помежду им и ще остане за историята.

Гуардиола се очаква да направи доста промени в състава си за този мач и да даде почивка на някои от основните си играчи. Той е принуден да стори това и заради криза в защитата, тъй като Йошко Гвардиол и Рубен Диаш получиха дългосрочни контузии, присъединявайки се към Джон Стоунс в лазарета. Това принуди Сити да си върне 20-годишния Макс Алийн от наем в Уотфорд и той вероятно ще започне като титуляр в този мач.

