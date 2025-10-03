Ференцварош излъга Генк в Белгия

Ференцварош спечели гостуването си на Генк от втория кръг в основната фаза на Лига Европа и се изкачи в горната половина на класирането. Единственото попадение отбеляза Барнабаш Варга в 44-ата минута. Нападателят на унгарския шампион пропусна и дузпа в началото на второто полувреме.

Генке се стремеше към втора победа в турнира, след като на старта се наложи над шотландския гранд Рейнджърс. Белгийците създадоха повече положения, но след гола на Варга така и не намериха начин да отговорят.

Въпреки че стадионът не беше пълен, домакинските фенове създадоха много приятна атмосфера и опънаха впечатляваща хореография. Генк имаше шанс да поведе още в 3-ата минута, но Денес Дибуш направи важно спасяване. Белгийците продължиха да доминират, но защитата на Ференцварош действаше стабилно.

Малко преди почивката Йонатан Леви напредна отдясно и центрира към Барнабаш Варга, който с красив удар с глава матира Хендрик Ван Кромбюрге. Изстрелът на тарана на Фради беше много прецизен и топката отиде точно в левия ъгъла на вратата.

В началото на втората част стражът на Генк фаулира в наказателното поле Лени Джоузеф и реферът отсъди дузпа. Зад топката застана Варга, но Ван Кромбюрге изкупи вината си и спаси.

Съперниците с лекота излизаха на чисти позиции, но нов гол така и не падна. В следващия кръг Ференцварош ще гостува на РБ Залцбург, а Генк ще посрещне Бетис.