Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Генк
  3. Ференцварош излъга Генк в Белгия

Ференцварош излъга Генк в Белгия

  • 3 окт 2025 | 00:46
  • 97
  • 0

Ференцварош спечели гостуването си на Генк от втория кръг в основната фаза на Лига Европа и се изкачи в горната половина на класирането. Единственото попадение отбеляза Барнабаш Варга в 44-ата минута. Нападателят на унгарския шампион пропусна и дузпа в началото на второто полувреме.

Генке се стремеше към втора победа в турнира, след като на старта се наложи над шотландския гранд Рейнджърс. Белгийците създадоха повече положения, но след гола на Варга така и не намериха начин да отговорят.

Въпреки че стадионът не беше пълен, домакинските фенове създадоха много приятна атмосфера и опънаха впечатляваща хореография. Генк имаше шанс да поведе още в 3-ата минута, но Денес Дибуш направи важно спасяване. Белгийците продължиха да доминират, но защитата на Ференцварош действаше стабилно.

Малко преди почивката Йонатан Леви напредна отдясно и центрира към Барнабаш Варга, който с красив удар с глава матира Хендрик Ван Кромбюрге. Изстрелът на тарана на Фради беше много прецизен и топката отиде точно в левия ъгъла на вратата.

В началото на втората част стражът на Генк фаулира в наказателното поле Лени Джоузеф и реферът отсъди дузпа. Зад топката застана Варга, но Ван Кромбюрге изкупи вината си и спаси.

Съперниците с лекота излизаха на чисти позиции, но нов гол така и не падна. В следващия кръг Ференцварош ще гостува на РБ Залцбург, а Генк ще посрещне Бетис.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

  • 2 окт 2025 | 23:56
  • 5227
  • 0
Три дузпи не стигнаха на Рома да избегне домакинска загуба от Лил

Три дузпи не стигнаха на Рома да избегне домакинска загуба от Лил

  • 2 окт 2025 | 21:56
  • 9904
  • 9
Брага тресна Селтик в Глазгоу

Брага тресна Селтик в Глазгоу

  • 2 окт 2025 | 21:55
  • 1049
  • 0
Райо Валекано не даде шанс на шампиона на Северна Македония

Райо Валекано не даде шанс на шампиона на Северна Македония

  • 2 окт 2025 | 21:55
  • 770
  • 0
След като падна от Лудогорец, Малмьо рухна и в Чехия

След като падна от Лудогорец, Малмьо рухна и в Чехия

  • 2 окт 2025 | 21:48
  • 1135
  • 0
Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 23:57
  • 18249
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

  • 2 окт 2025 | 21:41
  • 51032
  • 179
Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

  • 2 окт 2025 | 23:50
  • 13467
  • 3
Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

  • 2 окт 2025 | 18:26
  • 28322
  • 10
Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

  • 2 окт 2025 | 15:04
  • 24268
  • 24
Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 23:57
  • 18249
  • 6
Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

  • 2 окт 2025 | 23:56
  • 5227
  • 0