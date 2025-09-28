Гол в добавеното време отмъкна победата от ръцете на Болоня

Популярни
Лече и Болоня завършиха наравно 2:2 в мач от петия кръг на Серия А. Домакините поведоха с попадение на Ласана Кулибали (13’), но футболистите на Винченцо Италиано осъществиха пълен обрат с попадения на Рикардо Орсолини (45+1’) от дузпа и Йенс Одгор (72’). Гостите вече предвкусваха успеха, когато бяха попарени от попадение на Франческо Камарда (94’) в добавеното време.

Срещата започна добре за “вълците”, които успяха да излязат напред преди изтичането на четвърт час, когато Скорупски успя да се справи с един отличен удар с глава, но впоследствие топката бе пратена само на метър пред него и Кулибали нямаше как да сгреши. Гостите от Болоня вдигнаха темпото и задържаха топката, но практически головите възможности пред двата тима бяха практически изравнени през първата част. Все пак “хрътките” успяха да изравнят в добавеното време, когато точен бе Орсолини.

Това представяне на двта отбора се запази и през втората част, но момчетата на Винченцо Италиано все пак стигнаха до нов гол двайсетина минути преди края и вече се виждаха победители в срещата, за да се стигне до добавеното време, когато Камарда реализира с глава и донесе равенството на Лече.За домакините това бе едва втора точка от началото на кампанията след равенството на старта като гост на Дженоа. От своя страна Болоня продължава с колебливите игри от началото на сезона. “Хрътките” имат седем точки в актива си и са девети.

