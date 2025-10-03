Рейнджърс стъпи накриво и в Австрия

Популярни
  • 3 окт 2025 | 00:35
Неудачите на Рейнджърс в Лига Европа продължиха и във втория кръг. Шотландците допуснаха втора поредна загуба, този път в гостуването си на Щурм (Грац) в Австрия. Срещата завърши с упех за домакините с 2:1.

Щурм поведе още в 7-ата минута, когато Маурис Малоун бе изведен в наказателното поле и подаде за Томи Хорват, който стреля във вратата за 1:0.

В 35-ата минута домакините удвоиха преднината си. Те изпълниха заучено положение от фаул, Отар Китеишвили бе изведен зад защитата и отбеляза хладнокръвно за 2:0.

Рейнджърс върна интригата в началото на второто полувреме. Джеди Гасама си освободи пространство в пеналта и стреля по земя в близкия ъгъл за 2:1.

Гостите обаче не успяха да направят нищо повече в оставащите минути и трябваше да преглътнат загубата.

Така Рейнджърс остава с нулев актив и заема 32-рото място в класирането. Щурм (Грац) пък записа първата си победа в основната фаза и с 3 точки се изкачи до 22-рото място.

Снимки: Imago

