Сезонът в Sesame НБЛ продължава с три двубоя

Сезонът в Sesame Национална баскетболна лига продължава с три срещи от 16-ия кръг.

В 15:00 часа Ботев Враца приема Академик Бултекс 99 в Ботевград. Врачани са с баланс 6-7 на осмата позиция в класирането, докато пловдивският тим е девети с 4-10. Интересното е, че двата отбора трябваше да се изправят един срещу друг преди броени дни в квалификационна среща от турнира за Купата на България, но заради заболели играчи на Ботев мачът бе отложен за 14 януари.

В 17:00 ч. шампионът и втори във временното класиране Рилски спортист гостува на последния Шумен (1-12). Тимът от Самоков взе драматична, но много ценна победа над Балкан у дома в миналия кръг и е с 11 успеха и 3 поражения в първенството до момента. Шумен претърпя тежко поражение от гостувалия Берое Стара Загора за Купата и ще видим дали играчите на Росен Барчовски ще покажат различно лице днес или ще станат лесна плячка на шампионите.

В 19:00 часа третият в подреждането Черно море Тича посреща в зала "Христо Борисов" във Варна предпоследния Левски. "Моряците" на Васил Евтимов са с 10 победи и 4 загуби, докато столичани имат 2 успеха и 11 поражения.