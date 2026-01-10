Кои са десетте треньори, похарчили най-много пари през последните 10 години

Манчестър Сити отново раздвижи зимния трансферен пазар, като в петък финализира привличането на Антоан Семеньо от Борнемут за 75 милиона евро, насочвайки отново вниманието към инвестициите на треньора Пеп Гуардиола в клуба. Испанецът е един от най-успешните в историята, но и един от най-харчещите: данни, събрани от Transfermarkt, връщащи се до 2016 г., годината, в която Гуардиола пристигна, сочат инвестиции от над 2 милиарда евро – кръгла сума, надхвърлена сега с привличането на ганайския нападател. Любопитното е, че Джак Грийлиш – сега под наем в Евертън – продължава да бъде най-скъпото му попълнение, за 117,5 милиона евро през 2021 г. Сайтът изготви топ 10 на разходите през последните десет години.

Както вече стана дума, Гуардиола е мениджърът похарчил най-голяма сума в разглеждания период - 2,03 млрд. евро. Вторият и третият са доста зад него в класацията. Това са Диего Симеоне и Антонио Конте. Наставникът на Атлетико Мадрид е пръснал 1,22 млрд. евро, докато италианецът е похарчил 1,19 млрд. в четирите клуба, които води в този период.

По-назад в класацията остават Масимилиано Алегри (1,17 млрд.), Томас Тухел (1,17 млрд.), Унай Емери (1,1 млрд.), Микел Артета (1,09 млрд.), Ерик тен Хаг (1,07 млрд.), Еди Хау (1,01 млрд.) и Нуно Еспирито Санто (986 млн.).

Снимки: Gettyimages