Лион се справи с РБ Залцбург за втора поредна победа

Лион продължава със силните си игри в Лига Европа. Французите записаха втора поредна победа на сметката си, след като надиграха с 2:0 РБ Залцбург в среща от втория кръг на основната фаза. Мартин Сатриано в 11-ата и Рубен Клуйверт в 57-ата минута реализираха двете попадения за успеха на "хлапетата".

Лион можеше да поведе още в 7-ата минута, когато получи дузпа, но Повел Сулич пропусна от бялата точка.

Само четири минути по-късно обаче резултатът бе открит. Адам Карабец пресече грешен пас на вратаря на съперника и центрира към Сориано, който с глава бе точен за 1:0.

В 57-ата минута резултатът бе удвоен. Отново Карабец центрира, този път за Клуйверт, който с глава порази вратата на съперника за 2:0.

Така Лион вече има пълен актив от 6 точки и заема 5-ото място във временното класиране. За РБ Залцбург пък това бе второ поредно разочарование, като отборът е с нула точки на 34-тото място.

Снимки: Imago