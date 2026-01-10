Популярни
Обрат: Винисиус е готов да преподпише с Реал

  10 яну 2026 | 06:02
След период, изпълнен със спекулации за скандал с треньора и възможно напускане, изглежда, че сагата около бъдещето на Винисиус Жуниор в Реал Мадрид е към своя край. Епилогът, по всичко личи, трябва да бъде подписване на нов договор.

Един от най-талантливите футболисти на нашето време, няма намерение да напуска "кралския клуб", а решението в преговорите за продължаване на сътрудничеството е на хоризонта.

Според медиите, бразилецът е наясно, че търпението на президента Флорентино Перес има граници и е готов на ключов компромис, за да си осигури оставането. Твърди се, че ще се откаже от бонуса за удължаване на договора, който по-рано е изисквал, и ще приеме годишна заплата от 20 милиона евро. Винисиус е приел предложението на клуба отново да стане един от ключовите играчи до 2026 година и е готов да се откаже от финансовите условия, които спъваха преговорите. Въпреки че споразумението все още не е формализирано, в клуба цари оптимизъм, че всичко може да бъде приключено през следващите дни или седмици.

Бразилският нападател е наясно, че трябва да направи крачка напред, за да си възвърне статута в отбора. В отсъствието на Килиан Мбапе от него се очаква да поеме лидерска роля и да прекъсне негативната серия от 14 мача без отбелязан гол. Този сезон в 24 изиграни мача той е записал пет гола и осем асистенции.

Снимки: Gettyimages

